Usai Umumkan Pernikahan dengan Pria Non-Selebritas, Oh Yoon Ah Pamer Potret Berbalut Gaun Pengantin

JawaPos.com - Oh Yoon Ah njadi sorotan setelah membagikan sejumlah foto saat mencoba berbagai gaun pengantin.

Melalui unggahan media sosial pada 22 Oktober 2026, ia memperlihatkan penampilan dalam beberapa desain gaun dengan gaya berbeda, mulai dari potongan yang menonjolkan siluet tubuh hingga model rok lebar yang memberikan kesan romantis.

Foto-foto tersebut langsung menarik perhatian penggemar, terutama setelah ia mengumumkan kabar pernikahan kembali beberapa bulan sebelumnya.

Menurut laporan Zapzee, Oh Yoon Ah menyertakan keterangan singkat yang berarti, “Aku harus memilih yang mana?” dalam unggahannya.

Ia terlihat mencoba berbagai model gaun, termasuk gaun bergaya mermaid yang mengikuti lekuk tubuh serta gaun berpotongan A-line dengan rok mengembang. Rambut panjang yang ditata sederhana dan riasan natural melengkapi penampilannya yang elegan.

Foto tersebut memicu rasa penasaran mengenai persiapan pernikahannya. Pada Juli 2026, Oh Yoon Ah mengumumkan bahwa dirinya telah menikah kembali dengan seorang pria non-selebritas.

Pihak agensinya, YA Entertainment, juga mengonfirmasi bahwa keduanya telah menyelesaikan pencatatan pernikahan dan menjalani kehidupan bersama.

Meski demikian, jadwal maupun kepastian penyelenggaraan upacara pernikahan belum diumumkan secara resmi, sehingga belum dapat dipastikan apakah sesi mencoba gaun itu khusus untuk acara tersebut.

Kabar pernikahan Oh Yoon Ah sebelumnya disambut hangat oleh para penggemar. Melalui kanal YouTube pribadinya, ia mengungkapkan kebahagiaan karena telah bertemu dengan pasangan yang menerima dirinya sekaligus putranya.