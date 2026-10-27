Nasib Perusahaan Produksi Parasite Jadi Sorotan, Barunson E&A Gagal Penuhi Syarat Harga Saham

JawaPos.com - Barunson E&A, perusahaan produksi Korea Selatan yang terlibat dalam pembuatan film pemenang Oscar Parasite, menghadapi ketidakpastian setelah perdagangan sahamnya dihentikan sementara di pasar KOSDAQ.

Penghentian tersebut berlaku mulai 23 Oktober 2026 setelah muncul alasan yang berpotensi mengarah pada penghapusan saham perusahaan dari bursa.

Situasi ini menempatkan perusahaan di balik salah satu film Korea paling berpengaruh di dunia dalam sorotan, bukan karena proyek film terbarunya, melainkan persoalan pencatatan saham.

Menurut laporan Zapzee, Korea Exchange mengumumkan penghentian perdagangan saham Barunson E&A pada 22 Oktober untuk melindungi investor.

Selama suspensi berlangsung, investor tidak dapat melakukan transaksi jual beli saham perusahaan tersebut di bursa.

Namun, keputusan ini belum berarti bahwa Barunson E&A telah resmi dikeluarkan dari KOSDAQ, karena proses dan keputusan akhir mengenai status pencatatannya masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi masalah tersebut adalah penurunan harga saham yang berkepanjangan hingga berada di bawah 1.000 won per lembar.

Perusahaan sebelumnya telah mendapat peringatan mengenai risiko pencatatan sahamnya.

Berdasarkan persyaratan yang berlaku dalam kasus tersebut, Barunson E&A harus mempertahankan harga penutupan minimal 1.000 won selama 45 hari perdagangan berturut-turut dalam rentang 90 hari perdagangan. Perusahaan tidak berhasil memenuhi ketentuan itu, sehingga risiko delisting semakin nyata.