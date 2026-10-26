Kuasa Gelap: Perjanjian Darah Tembus 1 Juta Penonton, Salurkan Bantuan untuk Korban Karhutla

Jumpa pers film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Film horor Kuasa Gelap: Perjanjian Darah berhasil meraih 1 juta penonton dalam 17 hari penayangannya di bioskop Indonesia. Di tengah pencapaian tersebut, tim produksi memilih merayakan kesuksesan film dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Film ini mencapai angka 1 juta penonton pada 25 Oktober 2026. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kuasa Gelap: Perjanjian Darah sebagai film Indonesia ke-19 sepanjang 2026 yang berhasil menembus angka tersebut.
Sejak tayang perdana pada 8 Oktober 2026, film ini menarik perhatian penonton bioskop. Dalam periode penayangannya, Kuasa Gelap: Perjanjian Darah juga disebut menjadi salah satu film terlaris pada Oktober 2026.
Daya tarik film ini bertumpu pada perpaduan horor eksorsisme dan cerita yang mengangkat persoalan keimanan. Tema tersebut membawa kisahnya melampaui pengalaman horor semata, dengan menyentuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat dirasakan oleh penonton dari latar belakang berbeda.
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Kesuksesan di bioskop tidak hanya menjadi alasan untuk merayakan pencapaian komersial. Tim Kuasa Gelap: Perjanjian Darah juga menginisiasi penggalangan dana dan penyaluran donasi bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan.
Penulis sekaligus produser film, Robert Ronny, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian yang ingin dibagikan kepada masyarakat setelah film mendapat sambutan positif dari penonton.
Ia mengingat kembali keberhasilan film Kuasa Gelap dua tahun sebelumnya, ketika tim produksi berbagi bantuan kepada 25 panti asuhan dan pondok pesantren setelah mencapai 1 juta penonton.
Kini, momentum serupa kembali dimanfaatkan untuk membantu warga yang terdampak kabut asap akibat karhutla.
"Dua tahun lalu, saat film Kuasa Gelap mencapai 1 juta penonton, kami berbagi tali kasih ke 25 panti asuhan dan pondok pesantren. Kini, berkat dukungan penonton dan masyarakat Indonesia, Kuasa Gelap: Perjanjian Darah kembali meraih sukses, dan kami ingin membagikan berkat ini kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban asap karhutla. Kami merasa tidak ada yang lebih mendesak saat ini daripada membantu mereka yang untuk bernapas saja susah," ujar Robert Ronny.
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