Tak Hanya Ungkap Jenis Kelamin Anak Kedua, Jessica Mila Juga Bocorkan HPL

Artis Jessica Mila. (Instagram: jscmila)
JawaPos.com - Jessica Mila membeberkan jenis kelamin anak keduanya dalam acara gender reveal. Buah hatinya ternyata berjenis kelamin perempuan.
Jessica Mila juga mengungkap perkiraan hari kelahiran anak kedua buah cintanya bersama Yakup Hasibuan. Bintang film Imperfect itu menyebut, Hari Perkiraan Lahir (HPL) buah hati keduanya jatuh pada 27 Februari 2027 mendatang.
Informasi tersebut disampaikan Jessica Mila saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (25/10). Ia menjelaskan, tanggal tersebut merupakan hasil perhitungan dokter kandungan yang menangani kehamilannya, bukan tanggal yang sengaja dipilih karena memiliki makna khusus atau pertimbangan tanggal cantik.
"Tanggal 27 Februari. Itu dari dokternya, hitungan HPL dari dokternya," ujar Jessica Mila.
Kabar mengenai HPL ini menambah informasi tentang kehamilan kedua Jessica Mila yang diumumkannya pada September 2026. Kini, ia dan Yakup Hasibuan tengah bersiap menyambut anggota baru dalam keluarga mereka.
Selain membocorkan perkiraan waktu persalinan, Jessica Mila juga mengungkapkan harapannya untuk melahirkan secara normal pada kehamilan kali ini.
Keinginan tersebut masih ia simpan lantaran persalinan anak pertamanya belum berjalan sesuai harapan untuk melahirkan secara normal. Karena itu, Jessica Mila berharap mendapatkan kesempatan untuk menjalani proses persalinan normal pada kelahiran anak keduanya.
"Masih berusaha untuk bisa normal. Cuma apa pun itu yang penting aku dan baby-nya sehat," tutur Jessica Mila.
Meski memiliki harapan untuk melahirkan secara normal, Jessica menegaskan bahwa kesehatan dirinya dan bayi tetap menjadi prioritas utama. Ia tidak ingin harapan tersebut lantas mengesampingkan kondisi medis yang harus dipertimbangkan menjelang persalinan.
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