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Abdul Rahman
Senin, 26 Oktober 2026 | 04.20 WIB

Jessica Mila Ungkap Jenis Kelamin Anak Kedua, Kyarra Malah Menangis

Artis Jessica Mila. (Instagram: jscmila) - Image

Artis Jessica Mila. (Instagram: jscmila)

JawaPos.com - Jessica Mila dan Yakup Hasibuan tengah bersiap menyambut kelahiran anak kedua mereka yang berjenis kelamin perempuan. Kabar bahagia itu terungkap dalam acara gender reveal yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (25/10).

Jessica mengaku bersyukur acara pengumuman jenis kelamin calon buah hatinya berjalan lancar. Momen tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi pasangan ini untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekat.

"Senang banget pastinya, bersyukur banget acara hari ini berjalan dengan lancar. Tadi kita ada gender reveal celebration," kata Jessica Mila.

Sebelum pengumuman dilakukan, Yakup ternyata sudah memiliki firasat bahwa anak keduanya akan berjenis kelamin perempuan. Ia bahkan memilih mengenakan pakaian berwarna merah muda karena merasa tebakannya akan terbukti benar.

"Kalau saya feeling-nya memang pink (anak perempuan,red), dan ternyata benar," ujar Yakup Hasibuan.

Firasat tersebut ternyata sejalan dengan harapan putri pertama mereka, Kyarra Arunika Hasibuan. Sejak mengetahui sang ibunda hamil, Kyarra disebut sangat menginginkan adik perempuan.

Jessica Mila merasa keinginan putrinya itu seolah menjadi doa yang akhirnya terkabul.

"Jangan-jangan ini doanya Kya yang dikabulkan," ujar Mila Mila sambil tersenyum.

Yakup percaya bahwa anak-anak terkadang memiliki intuisi tersendiri. Keyakinan itu pula yang membuatnya mantap mengenakan pakaian berwarna merah muda dalam acara gender reveal.

Editor: Abdul Rahman
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