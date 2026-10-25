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Abdul Rahman
Senin, 26 Oktober 2026 | 02.24 WIB

Haykal Kamil Ungkap Zaskia Adya Mecca Dibuntuti Orang Tak Dikenal Saat Berada di Kalimantan

Artis Zaskia Adya Mecca. - Image

Artis Zaskia Adya Mecca.

JawaPos.com - Aktris Zaskia Adya Mecca turun langsung menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Namun, di tengah aksi kemanusiaan yang dijalaninya tersebut, rombongan Zaskia justru mengalami kejadian yang membuat keluarga di Jakarta merasa khawatir.

Adik Zaskia, aktor Haykal Kamil, mengungkapkan bahwa rombongan sang kakak sempat dibuntuti orang tak dikenal ketika menuju lokasi titik panas atau hotspot karhutla.

Menurut Haykal, pihak keluarga mendapat kabar langsung dari rombongan mengenai kejadian tersebut. Hingga kini, mereka belum mengetahui identitas maupun apa tujuan orang yang diduga mengikuti perjalanan istri sutradara Hanung Bramantyo dkk.

"Saya nggak tahu siapa dan apa maksudnya (membuntuti Zaskia dkk), tapi dia ngabarin ke kita ada yang ngikutin," ungkap Haykal Kamil.

Kabar itu membuat keluarga Zaskia di Jakarta terus memantau kondisi rombongan selama berada di lapangan. Kekhawatiran muncul karena kejadian tersebut berlangsung ketika mereka hendak mendatangi area kebakaran, sementara sosok yang mengikuti perjalanan mereka belum diketahui sampai sekarang.

"Pihak keluarga selalu minta update, apalagi mereka cewek-cewek kan," ujar Haykal.

Minta Bantuan Warga untuk Pengamanan

Untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan, rombongan Zaskia Adya Mecca kemudian berkoordinasi dengan warga setempat. Mereka meminta bantuan untuk memastikan perjalanan menuju lokasi karhutla berlangsung aman.

Langkah tersebut merupakan  langkah antisipatif agar kegiatan penyaluran bantuan dan upaya membantu penanganan kebakaran dapat berjalan sesuai rencana tanpa mengabaikan keselamatan semua anggota rombongan.

Haykal menjelaskan, kejadian tersebut diketahui hanya berlangsung ketika rombongan menuju titik panas kebakaran. Situasi berbeda saat mereka berada di pusat kota, tidak ada lagi orang yang terlihat mengikuti perjalanan mereka.

Editor: Abdul Rahman
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