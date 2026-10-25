Njonja Ati Soetji, Kisah Perempuan Pelindung Anak Era Kolonial Diangkat ke Panggung Teater

JawaPos.com - Kisah perjuangan Auw Tjoei Lan, perempuan keturunan Tionghoa yang dikenal sebagai Njonja Ati Soetji, dalam melindungi perempuan dan anak-anak pada masa kolonial Belanda akan diangkat ke panggung teater oleh Regina Art. Pertunjukan bertajuk Njonja Ati Soetji ini dijadwalkan akan berlangsung pada 30–31 Oktober 2026 di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan.

Pementasan tersebut menjadi upaya untuk memperkenalkan kembali sosok Auw Tjoei Lan, perempuan yang mendedikasikan hidupnya untuk menolong mereka yang rentan terhadap eksploitasi. Perjuangannya tidak hanya berkaitan dengan sejarah Yayasan Hati Suci, tetapi juga menyimpan pesan tentang keberanian, kepedulian sosial, dan kemanusiaan yang tetap relevan hingga saat ini.

Melalui seni teater, Regina Art ingin membawa kisah tersebut lebih dekat kepada masyarakat, terutama generasi muda yang mungkin belum mengenal kiprah Njonja Ati Soetji dalam sejarah gerakan sosial di Indonesia.

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Pendiri Regina Art, Joane Win, dipercaya memerankan tokoh utama Njonja Ati Soetji. Dalam mini showcase di The Forest, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada 20 Oktober 2026, Joane memperlihatkan salah satu adegan dari pertunjukan tersebut dengan mengenakan kain batik.

Salah satu dialog yang dibawakannya berbunyi, “Kami tak butuh uangmu, tetapi bagaimana cara baik mendapatkannya.”

Dialog tersebut menjadi bagian dari penggambaran nilai yang diperjuangkan tokoh Njonja Ati Soetji, sekaligus membuka ruang bagi penonton untuk memahami persoalan eksploitasi dan pilihan moral yang dihadapi perempuan pada masa itu.

Penggarapan pertunjukan ini tidak dilakukan dalam waktu singkat. Penulis naskah, Endah D. Jenura, mengungkapkan bahwa tim membutuhkan waktu sekitar dua tahun untuk melakukan riset dan menelusuri berbagai sumber sejarah.

Penelusuran dilakukan melalui arsip surat kabar, dokumentasi sejarah, serta kesaksian keluarga. Salah satu sumber yang ditemukan adalah artikel surat kabar De Locomotief tertanggal 23 Juni 1925 yang memuat informasi mengenai perdagangan manusia.