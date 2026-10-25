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Abdul Rahman
Minggu, 25 Oktober 2026 | 16.24 WIB

Asty Ananta Berduka, Ayahnya Nanda Djoenaedy Meninggal Dunia

Momen kebersamaan Asty Ananta bersama sang ayahanda, Nanda Djoenaedy. (Instagram: asty_ananta) - Image

Momen kebersamaan Asty Ananta bersama sang ayahanda, Nanda Djoenaedy. (Instagram: asty_ananta)

JawaPos.com - Kabar duka datang dari artis Asty Ananta. Ayahnya, Nanda Djoenaedy, meninggal dunia. Kepergian sang ayahanda meninggalkan kesedihan mendalam bagi Asty. Ia pun menyampaikan ungkapan perpisahan melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, Asty menuliskan pesan menyentuh untuk sosok yang ia sapa dengan panggilan Papi. Ia mengenang kasih sayang, dukungan, serta kebersamaan yang telah diberikan sang ayah selama menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya.

Asty mengawali pesan perpisahannya dengan mengucapkan terima kasih atas cinta dan ketulusan yang selama ini ia rasakan dari sang ayahanda.

“Papi. Terima kasih atas rasa cinta dan sayang. Terima kasih atas kebersamaan penuh kebahagiaan dan ketulusan. Terima kasih atas dukungan serta kepercayaan,” tulis Asty Ananta.

Ia juga mengenang bagaimana sang ayah selalu hadir dalam berbagai momen penting pada setiap fase kehidupannya. Bagi Asty, kehadiran Nanda Djoenaedy bukan sekadar memberikan dukungan, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan dan kehangatan dalam kebersamaan mereka.

Asty kemudian menyampaikan rasa terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk bertemu, mengenal, dan menjadi bagian dari keluarga sang ayah.

“Terima kasih selalu hadir pada momen penting di berbagai musim kehidupan saya. Terima kasih telah mengizinkan saya berjumpa, mengenal, bahkan menjadi bagian dari keluarga Papi,” lanjutnya.

Asty Ananta Kenang Sosok Ayah yang Murah Senyum

Dalam pesan yang sama, Asty menggambarkan ayahnya sebagai sosok yang murah senyum dan murah hati. Kenangan tentang kebaikan sang ayah menjadi bagian penting dari ungkapan perpisahan yang ia bagikan ke publik.

Meski harus menerima kenyataan bahwa sang ayah telah tiada, Asty Ananta berusaha mengiringi kepergiannya dengan ketenangan. Ia menuliskan pesan tersebut bukan perkara mudah di tengah suasana duka.

Editor: Abdul Rahman
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