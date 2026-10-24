Nam Tae Hyun Ajukan Banding Kasus DUI, Sebut Kini Bekerja dan Menjalani Hidup Baru

JawaPos.com - Nam Tae Hyun jadi sorotan setelah meminta keringanan hukuman dalam sidang banding kasus mengemudi dalam keadaan mabuk atau driving under the influence (DUI).

Dalam persidangan tersebut, penyanyi itu mengakui kesalahannya dan menyampaikan bahwa dirinya kini telah berhenti mengonsumsi alkohol, bekerja sebagai karyawan kantor, serta berusaha mengubah pola hidupnya agar tidak mengulangi perbuatan serupa.

Menurut laporan allkpop, Pengadilan Distrik Barat Seoul menggelar sidang pertama banding Nam Tae Hyun atas perkara pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, termasuk mengemudi dalam keadaan mabuk.

Tim kuasa hukumnya mengakui dakwaan dan bukti yang diajukan, tetapi menilai hukuman pada persidangan tingkat pertama terlalu berat.

Pihak pembela juga meminta agar pengadilan mempertimbangkan pengakuan kesalahan, kerja sama selama penyelidikan, dan upaya perubahan perilaku yang telah dijalaninya.

Dalam pernyataan terakhirnya, Nam Tae Hyun mengungkapkan penyesalan atas tindakannya dan menyadari bahwa mengemudi setelah mengonsumsi alkohol tidak dapat dibenarkan oleh alasan apa pun.

Ia mengatakan telah mendapatkan pekerjaan, menggunakan transportasi umum, serta rutin mengikuti kegiatan sukarela dan konseling.

Ia berharap pengadilan mempertimbangkan usahanya memperbaiki kehidupan dan memberinya kesempatan untuk menjalani tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat.

Kasus yang menjerat Nam Tae Hyun bermula dari kecelakaan pada 27 April 2025 di jalan Gangbyeonbuk-ro, Seoul, dekat Jembatan Dongjak.