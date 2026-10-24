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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.39 WIB

Lee Jin Uk Resmi Bintangi Remake Korea Unnatural, Beradu Peran dengan Lim Yoona

lee jin uk dan yoona (x @soompi) - Image

lee jin uk dan yoona (x @soompi)

JawaPos.com - Lee Jin Uk bergabung dengan Lim Yoona dalam drama Korea terbaru Unnatural yang tayang pada 2027. Serial produksi tvN ini merupakan remake Korea dari drama Jepang pemenang penghargaan dengan judul yang sama.

Menurut laporan Soompi, drama tersebut mengangkat kisah para ahli patologi forensik yang berusaha mengungkap kebenaran di balik berbagai kasus kematian tidak wajar.

Lim Yoona memerankan Song Do Eun, seorang dokter forensik yang memiliki ketelitian tinggi dan tekad kuat untuk mengungkap penyebab kematian.

Meski terlihat tenang dan dingin dari luar, Song Do Eun memiliki kepedulian besar terhadap orang lain. Ia berkomitmen menghormati para korban sekaligus menemukan fakta yang mungkin tersembunyi di balik setiap kasus yang ditanganinya.

Sementara itu, Lee Jin Uk akan memerankan Gu Seung Hyuk, sesama dokter forensik yang bekerja di pusat U.D.I. Karakternya dikenal sangat tenang, jarang memperlihatkan emosi, dan cenderung menjaga jarak dari orang-orang di sekitarnya.

Karena lebih memusatkan perhatian pada orang yang telah meninggal daripada mereka yang masih hidup, ia mendapat julukan “Jeoseung Hyuk” di lingkungan kerjanya. Sikap sinis dan ekspresinya yang nyaris tanpa emosi membuatnya menjadi sosok yang sulit didekati.

Gu Seung Hyuk juga memiliki keahlian luar biasa dalam melakukan autopsi. Dengan pengalaman menangani hampir 3.000 kasus, ia mampu bekerja secara cepat tanpa mengorbankan ketelitian.

Ia dapat menemukan jejak sekecil apa pun pada tubuh korban, menjadikannya sosok penting dalam proses pengungkapan penyebab kematian.

Peran ini memberikan kesempatan bagi Lee Jin Uk untuk menampilkan karakter yang berbeda dari sejumlah peran sebelumnya sebagai detektif dan pengacara yang mengejar kebenaran.

Tim produksi menyampaikan bahwa aura dingin dan kemampuan Lee Jin Uk dalam menampilkan emosi secara terkendali akan menciptakan perpaduan menarik dengan karakter Gu Seung Hyuk.

Editor: Hanny Suwindari
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