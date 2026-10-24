Nama BTS Diduga Dicatut dalam Kasus Investasi, Aktor Ahn Yong Joon Hadapi Laporan Hukum

JawaPos.com - Ahn Yong Joon yang dikenal melalui drama Jumong, tengah menghadapi laporan hukum terkait dugaan penipuan investasi dan pemalsuan dokumen.

Menurut laporan Zapzee, seorang pelapor mengajukan pengaduan ke Kantor Polisi Haeundae di Busan dengan sejumlah tuduhan, termasuk penipuan, pemalsuan dokumen pribadi, penggunaan dokumen palsu, serta pemalsuan tanda tangan.

Nilai kerugian yang diklaim mencapai 489,63 juta won atau sekitar Rp5,7 miliar, berdasarkan perkiraan kurs.

Kasus ini diduga berkaitan dengan tawaran investasi dalam penyelenggaraan pertunjukan, fan meeting, dan produksi album.

Menurut pihak pelapor, Ahn disebut menawarkan pembagian keuntungan dengan menunjukkan dokumen kontrak eksklusif yang mencantumkan nama sejumlah aktor terkenal.

Namun, pelapor menduga tanda tangan dan cap dalam dokumen tersebut dipalsukan. Ia juga mempertanyakan klaim adanya kontrak produksi album dengan sebuah agensi hiburan besar serta keaslian faktur yang disebut sebagai bukti pengembalian dana.

Nama BTS turut muncul dalam pemberitaan setelah kepala mantan agensi Ahn, Creamate Media, menyampaikan dugaan bahwa nama grup tersebut dan sejumlah selebritas lain digunakan untuk menarik dana investasi.

Dalam keterangannya kepada media, perwakilan mantan agensi itu mengklaim bahwa dana dihimpun dengan menjanjikan keuntungan dari produksi album, konser, dan fan meeting. Ia juga menyatakan dirinya turut menjadi korban dan berencana menempuh jalur hukum.

Meski demikian, angka 489,63 juta won tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan dana investasi yang diduga diterima langsung oleh Ahn.