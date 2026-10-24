Netflix Umumkan Audisi Girl Group K-Pop Baru, Siswa SMA Seni Bersaing di We Go High

JawaPos.com - Netflix kembali perluas proyek hiburan Korea Selatan dengan mengumumkan program audisi girl group K-Pop berjudul We Go High.

Berbeda dari kompetisi idol pada umumnya, acara ini akan menghadirkan siswa dari sekolah menengah atas seni di Korea Selatan yang memiliki impian untuk debut sebagai idol.

Menurut laporan Zapzee, pendaftaran peserta telah dibuka sejak 21 Oktober, memberikan kesempatan bagi para siswa untuk menunjukkan kemampuan dan mengejar impian mereka di industri musik.

Peserta dari berbagai sekolah seni akan berkompetisi membawa nama sekolah masing-masing sekaligus memperlihatkan kemampuan bernyanyi, menari, dan bekerja sama.

Para kontestan tidak hanya akan menghadapi rival dengan kemampuan sebanding, tetapi juga berkolaborasi untuk menciptakan penampilan yang lebih kuat.

Grup yang terbentuk melalui program ini nantinya akan dipilih dengan melibatkan pemirsa global, sehingga penggemar dari berbagai negara berkesempatan ikut menentukan calon girl group baru tersebut.

Kesempatan mengikuti audisi terbuka bagi siswa kelas 1 dan 2 SMA yang saat ini menempuh pendidikan di sekolah dengan jurusan seni atau penyiaran.

Siswa yang dijadwalkan masuk ke sekolah dengan kualifikasi tersebut pada tahun ajaran 2027 juga dapat mendaftar.

Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran disediakan melalui kanal media sosial resmi Netflix Korea.