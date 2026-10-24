Penulis What a Boss Wants Puji Sung Hoon dan Oh Se Young, Ungkap Daya Tarik Drama Romantis Terbaru

sung hoon (x @soompi)
JawaPos.com - Drama terbaru What a Boss Wants menarik perhatian menjelang penayangannya pada November 2026.
Penulis naskah Nam Ji Yeon membagikan pandangannya mengenai cerita, para pemeran, serta daya tarik utama serial romantis yang dibintangi Sung Hoon, Oh Se Young, dan Lee Jung Shin.
Menurut laporan Soompi, drama ini diadaptasi dari novel web dan mengisahkan hubungan tak terduga antara seorang bos konglomerat dan vokalis band indie.
Nam Ji Yeon mengungkapkan bahwa ia tertarik mengadaptasi novel aslinya karena merasakan kembali antusiasme yang sudah lama tidak ia rasakan saat membaca cerita tersebut.
Dalam proses adaptasi, ia berusaha mempertahankan penggambaran emosi yang mendalam antara dua tokoh utama, Kwon Do Hyuk dan Lee Eun Chae, sekaligus menerjemahkannya ke layar melalui situasi dan adegan baru.
Sang penulis juga memuji pemilihan pemeran utama. Ia merasa Sung Hoon sangat cocok memerankan Kwon Do Hyuk, seorang pewaris keluarga kaya sekaligus pemimpin perusahaan hiburan yang mengandalkan logika dan kecerdasan buatan.
Sementara itu, Oh Se Young dinilai mampu membawakan karakter Lee Eun Chae dengan baik, terutama karena tokoh tersebut harus menjalani dua kehidupan berbeda sebagai pencari kerja dan vokalis band indie.
Tak ketinggalan, Lee Jung Shin dari CNBLUE turut mendapat pujian atas perannya sebagai Moon Tae Kyung, seorang dokter anak yang hangat dan penuh perhatian.
Karakter tersebut menghadirkan kontras dengan Do Hyuk yang cenderung dingin dan rasional. Kehadiran Tae Kyung juga menjadi bagian penting dalam dinamika hubungan romantis yang berkembang di antara para tokoh utama.
Menurut Nam Ji Yeon, salah satu tema utama drama ini adalah kesepian yang tersembunyi di balik kepribadian setiap karakter.
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