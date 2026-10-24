Ratna Galih Rasakan Sesaknya Asap Karhutla: Kalimantan Tidak Baik-baik Saja

JawaPos.com - Ratna Galih langsung menuju Palangka Raya, Kalimantan Tengah, setelah tiba di Tanah Air usai mendampingi wisuda anaknya di Madinah, Arab Saudi. Tanpa menunggu waktu beristirahat, ia memilih terjun langsung membantu upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bahkan hingga malam hari.

Kehadiran Ratna Galih ke lokasi kebakaran membuatnya menyaksikan secara langsung perjuangan para relawan yang berjibaku menahan kobaran api agar tidak merambat ke permukiman warga. Ia juga merasakan beratnya kondisi di sekitar titik kebakaran, terutama akibat asap pekat yang menyelimuti area tersebut.

Melalui pernyataannya di akun media sosial, Ratna Galih mengungkapkan ketika sebagian masyarakat dapat beristirahat dengan tenang di rumah, para relawan justru masih harus berjuang menghadapi api, asap, dan kelelahan demi melindungi warga.

“Malam hari di mana kita bisa istirahat nyenyak dan tenang di rumah masing-masing, ada perjuangan yang tiada henti dari para relawan yang harus berusaha agar api tidak menjalar mengenai permukiman warga. Sesak napas, panas, dan lelah pun harus dikesampingkan demi keamanan,” tulis Ratna.

Pengalaman berada langsung di pusat kebakaran juga membuat Ratna Galih merasakan dampak buruk asap yang ditimbulkan karhutla. Ia mengaku dadanya terasa sakit setelah seharian berada di lokasi dengan kepulan asap yang tebal.

“Aku tidak bisa menggambarkan betapa asap ini pelan-pelan membunuh warga, karena berada seharian di titik pusat api di mana asap sangat tebal sudah cukup membuat dada benar-benar sakit,” ungkapnya.

Ratna Galih memberikan apresiasi kepada para relawan yang selama berbulan-bulan menghadapi risiko dengan perlengkapan yang terbatas. Menurutnya, perjuangan mereka membutuhkan pengorbanan besar karena harus berhadapan langsung dengan bahaya demi menjaga keselamatan masyarakat.

“Apalagi yang berjuang berbulan-bulan melawan bahaya dan risiko dengan alat seadanya. Salut sama kalian, pahlawan yang tulus berjuang tanpa tanda jasa,” lanjut Ratna.