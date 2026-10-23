Festival Scream or Dance 2026 Resmi Pindah Venue ke JIExpo, Tiket Tetap Berlaku

JawaPos.com - Festival musik elektronik bertema Halloween, Scream or Dance 2026, resmi mengumumkan perpindahan lokasi penyelenggaraan ke Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta.

Keputusan ini diambil setelah pihak penyelenggara melakukan evaluasi untuk memastikan acara edisi kelima tersebut tetap berjalan dengan baik dan lancar, sekaligus menjaga kenyamanan pengunjung.

Scream or Dance 2026 dijadwalkan akan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 mendatang.

Melalui pengumuman di media sosial resminya, pihak penyelenggara menyampaikan bahwa JIExpo akan menjadi lokasi baru untuk festival yang dikenal dengan konsep musik elektronik dan atmosfer Halloween tersebut.

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Penyelenggara menyadari perubahan lokasi dapat memengaruhi persiapan pengunjung yang telah merencanakan kehadiran sejak jauh hari. Karena itu, mereka menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul, sekaligus mengapresiasi dukungan dan kesabaran para penggemar selama proses penyesuaian berlangsung.

Tiket Scream or Dance 2026 Tetap Berlaku Salah satu hal yang dipastikan pihak penyelenggara adalah seluruh tiket yang telah dibeli tetap berlaku di lokasi baru. Pengunjung tidak perlu menukar tiket ataupun membayar biaya tambahan akibat perpindahan venue.

Tim penyelenggara saat ini tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis agar pelaksanaan festival tetap sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan kepada pengunjung.

Keputusan untuk melanjutkan acara di JIExpo juga berkaitan dengan keberlangsungan pekerjaan ribuan orang yang terlibat dalam produksi. Menurut penyelenggara, sekitar 2.000 pekerja berkontribusi dalam penyelenggaraan Scream or Dance, mulai dari tim produksi, kru teknis, hingga tenaga pendukung lainnya.