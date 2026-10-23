Ammir Gita Garap Drama Musikal 700 Performer hingga Album Kolaborasi Sujiwo Tejo- Ridho Rhoma

JawaPos.com - Produser musik, komponis, dan arranger Ammir Gita memperluas kiprahnya di industri musik Indonesia melalui sejumlah proyek yang mempertemukan musisi lintas generasi, eksplorasi musik kontemporer, dan kekayaan tradisi Nusantara.

Lewat Ammir Gita Pro, ia mengembangkan produksi berskala besar. Mulai dari drama musikal yang melibatkan sekitar 700 performer hingga album kolaborasi dengan sederet nama dari berbagai genre musik.

Salah satu proyek yang menandai perjalanan kreatifnya adalah drama musikal Mutiara dari Timur: Nyala Perjuangan Martha Christina Tiahahu. Pertunjukan yang disutradarai Rama Soeprapto dengan naskah karya Palka Kojansow itu digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada 11 September 2026 lalu. Pementasan tersebut menjadi bagian dari perayaan 170 tahun perjalanan Ursulin di Indonesia.

Dalam produksi ini, Ammir memegang tiga peran sekaligus, yakni sebagai pengarah musik (music director), komponis, dan produser musik. Ia menciptakan serta mengaransemen 21 karya orisinal, terdiri atas 11 lagu dan 10 komposisi ilustrasi musik (scoring), untuk menghidupkan kisah perjuangan Martha Christina Tiahahu, pahlawan nasional asal Maluku.

Tantangan produksi tersebut tidak hanya terletak pada skala pertunjukan, tetapi juga pada penyatuan musik, drama, dan penampilan ratusan orang di atas panggung. Seluruh materi musikal disiapkan dalam waktu sekitar dua bulan, termasuk komposisi, aransemen, dan penyusunan partitur orkestra.

Ammir bekerja bersama Achi Hardjakusumah yang bertindak sebagai konduktor. Produksi ini turut melibatkan 60 pelajar SMA dari Santa Ursula BSD, Santa Ursula Pos, dan Santa Theresia, serta sekitar 70 anggota paduan suara. Mereka berkolaborasi dengan Ammir Gita Pro Ensemble yang terdiri atas musisi profesional di Jakarta.

Libatkan Musisi Muda hingga Proses Rekaman Album Bagi Ammir, keterlibatan pelajar dalam Mutiara dari Timur tidak berhenti pada pengalaman tampil di panggung. Ia membawa 60 musisi pelajar yang terlibat dalam permainan orkestra untuk melanjutkan proses kreatif di studio rekaman.

Mereka merekam bagian orkestra untuk album Mutiara dari Timur di Art Sound Studio, Kelapa Gading, Jakarta. Prosesnya dibagi berdasarkan kelompok instrumen dan berlangsung dalam sekitar lima sesi rekaman.