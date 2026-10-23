20 Ribu Orang dari Luar Negeri Bakal Menonton Konser YE Live in Jakarta Pada 24 Oktober

Jumpa pers konser YE Live in Jakarta. (istimewa)
JawaPos.com - Konser YE Live in Jakarta yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (24/10), diproyeksikan memberikan dampak ekonomi cukup besar bagi Indonesia.
Selain menghadirkan pertunjukan musik berskala internasional, konser ini dikabarkan melibatkan sekitar 5.000 tenaga kerja lokal dan menarik puluhan ribu pengunjung dari luar Jakarta hingga mancanegara.
Raw Vision Collective selaku penyelenggara menyebut lebih dari 30.000 pengunjung dari luar Jakarta diperkirakan datang selama akhir pekan konser. Dari jumlah tersebut, lebih dari 20.000 orang diproyeksikan berasal dari luar negeri.
Kehadiran pengunjung dalam jumlah besar berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Mulai dari transportasi, perhotelan, kuliner, hingga perdagangan ritel. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga berpeluang memperoleh manfaat dari meningkatnya kebutuhan pengunjung selama berada di Jakarta.
Marketing & Communications Lead Raw Vision Collective, Karen Tjahja, mengatakan bahwa YE Live in Jakarta tidak hanya berfokus pada pertunjukan musik, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi konser internasional.
“Bagi kami, YE Live in Jakarta bukan hanya tentang satu malam pertunjukan, tetapi juga tentang menunjukkan kesiapan Jakarta untuk menjadi destinasi pilihan bagi artis-artis internasional dalam menggelar konser tunggal,” ujar Karen.
Menurut dia, penyelenggaraan konser ini diharapkan dapat memperluas kontribusi industri hiburan terhadap perekonomian lokal sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha di berbagai sektor.
Raw Vision Collective juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Sejumlah perusahaan turut mendukung penyelenggaraan konser ini, di antaranya Republik World, InJourney, InJourney Airports, InJourney Retail Sarinah, Telkomsel, Balifiber, Oasis, dan Bluebird Group.
Salah satu dampak yang disoroti penyelenggara adalah keterlibatan tenaga kerja Indonesia dalam persiapan hingga pelaksanaan konser. Sekitar 5.000 pekerja diperkirakan terlibat dalam berbagai kebutuhan produksi dan operasional.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022