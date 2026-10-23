20 Ribu Orang dari Luar Negeri Bakal Menonton Konser YE Live in Jakarta Pada 24 Oktober

JawaPos.com - Konser YE Live in Jakarta yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (24/10), diproyeksikan memberikan dampak ekonomi cukup besar bagi Indonesia.

Selain menghadirkan pertunjukan musik berskala internasional, konser ini dikabarkan melibatkan sekitar 5.000 tenaga kerja lokal dan menarik puluhan ribu pengunjung dari luar Jakarta hingga mancanegara.

Raw Vision Collective selaku penyelenggara menyebut lebih dari 30.000 pengunjung dari luar Jakarta diperkirakan datang selama akhir pekan konser. Dari jumlah tersebut, lebih dari 20.000 orang diproyeksikan berasal dari luar negeri.

Kehadiran pengunjung dalam jumlah besar berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Mulai dari transportasi, perhotelan, kuliner, hingga perdagangan ritel. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga berpeluang memperoleh manfaat dari meningkatnya kebutuhan pengunjung selama berada di Jakarta.

Marketing & Communications Lead Raw Vision Collective, Karen Tjahja, mengatakan bahwa YE Live in Jakarta tidak hanya berfokus pada pertunjukan musik, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi konser internasional.

“Bagi kami, YE Live in Jakarta bukan hanya tentang satu malam pertunjukan, tetapi juga tentang menunjukkan kesiapan Jakarta untuk menjadi destinasi pilihan bagi artis-artis internasional dalam menggelar konser tunggal,” ujar Karen.

Menurut dia, penyelenggaraan konser ini diharapkan dapat memperluas kontribusi industri hiburan terhadap perekonomian lokal sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha di berbagai sektor.

Raw Vision Collective juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Sejumlah perusahaan turut mendukung penyelenggaraan konser ini, di antaranya Republik World, InJourney, InJourney Airports, InJourney Retail Sarinah, Telkomsel, Balifiber, Oasis, dan Bluebird Group.