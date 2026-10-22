Andien Rilis Video Musik Naksir, Gandeng 13 Muse dengan Konsep Fashion Nyentrik

JawaPos.com - Andien kembali menunjukkan sisi kreatifnya melalui video musik terbaru berjudul “Naksir”., salah satu lagu dari album Sehidup Semusik yang dirilis pada Juni 2026.

Tayang di kanal YouTube resmi AndienAisyah sejak 21 Oktober 2026, video musik ini tampil berbeda dengan memadukan konsep casting fiktif, fashion editorial, dan menghadirkan 13 muse dari berbagai latar belakang dan generasi.

Alih-alih menyajikan kisah romantis seperti video musik pada umumnya, Andien mengemas “Naksir” sebagai ruang bermain yang penuh warna. Karakter unik para muse, pilihan busana yang eksentrik, hingga ekspresi spontan menjadi bagian dari visual yang terasa jenaka sekaligus artistik.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bagaimana Andien menerjemahkan perasaan tertarik dan jatuh hati ke dalam bahasa visual yang lebih bebas. Musik, fashion, dan kepribadian setiap individu berpadu membentuk sebuah cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga merayakan keberagaman ekspresi.

Andien Hadirkan 13 Muse dari Berbagai Generasi Lagu “Naksir” diciptakan oleh trio musisi Laleilmanino. Mengusung nuansa ringan dan menyenangkan, lagu ini menjadi salah satu materi dalam album Sehidup Semusik yang menandai kelanjutan eksplorasi musikal Andien.

Konsep video musiknya berangkat dari proses brainstorming antara Andien dan Adi Johan. Keduanya mengembangkan gagasan tentang sebuah casting fiktif untuk menemukan sosok yang tepat menjadi muse bagi album tersebut.

Dalam cerita itu, para kandidat datang dengan karakter, penampilan, dan persona masing-masing. Proses casting kemudian berkembang menjadi sebuah fashion editorial yang menempatkan keunikan setiap individu sebagai bagian penting dari keseluruhan konsep.

Sebanyak 13 muse dilibatkan dalam video musik ini. Mereka adalah Laleilmanino, Ka Kev, Adrian Maulana, Wijaya 80, Amink, Bertrand Antolin, Basboi, Adrian Khalif, Ario Bayu, Ario Wahab, Roni Parulian, Dion Wiyoko, serta Ippe yang merupakan suami Andien.