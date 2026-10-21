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Nanda Prayoga
Rabu, 21 Oktober 2026 | 22.26 WIB

Soroti Karhutla, Tasya Farasya hingga Andien Curiga Akun Medsos Kena Shadow Ban

Beauty influencer Tasya Farasya (Instagram @tasyafarasya) - Image

Beauty influencer Tasya Farasya (Instagram @tasyafarasya)

JawaPos.com - Sejumlah influencer mulai menunjukkan keresahannya kepada pemerintah terkait penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Namun, beberapa dari mereka menduga akun medsosnya terkena shadow ban setelah berlaku kritis.

Shadow ban sendiri adalah kondisi ketika akun atau konten di media sosial dibatasi visibilitasnya secara diam-diam oleh platform, tanpa pemberitahuan yang jelas kepada pemilik akun.

Salah satunya, Influencer Tasya Farasya, yang mengaku kejadian anomali tersebut terjadi pada akun Threadsnya, @TasyaFarasya.

Tasya yang memiliki akun Instagram dengan 7,4 juta akun pengikut mengaku jumlah viewsnya pada Instagram Stories mengalami penurunan yang biasanya bisa menjangkau 1 juta views, kini hanya puluhan ribu views.

“Stories aku biasanya VS story aku saat speak up,” ungkap Tasya sembari memberikan screenshot pembanding.

Sementara itu, influencer lainnya, Jerome Polin mengaku bersyukur bahwa akun Instagramnya tak terkena shadow ban meskipun gencar membahas isu Karhutla. 

“Kita lawan shadow ban guys! Ayo terus bersuara dan raise awareness sampe semua orang sadar how chaos is the situation right now. Rakyat bantu rakyat!,” jelasnya pada akun Thread, @jeromepolin.

Sementara itu, penyanyi, Andien, juga merasa jangkauan Instagramnya sedang menurun di tengah seringnya ia me-repost isu-isu Karhutla.

“Kayaknya kena shadow ban di Instagram karena repost-repost Karhutla tiada henti. Mau promoin video klip baru tapi viewersnya drop,” ungkapnya pada akun @andien.

Editor: Bintang Pradewo
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