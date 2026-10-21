Profil The Sacred Riana, Pesulap yang Mendapat Penghargaan Les Mandrakes d’Or

The Sacred Riana. (Instagram: rianariani)
JawaPos.com - The Sacred Riana kembali mencatatkan prestasi di panggung internasional. Pesulap dengan karakter misterius yang menjadi ciri khasnya itu meraih penghargaan Les Mandrakes d’Or di Prancis, sebuah pencapaian yang semakin memperkuat kiprahnya di dunia sulap dan ilusi internasional.
Penghargaan tersebut menjadi babak penting dalam perjalanan pemilik nama asli Marie Antoinette Riana Graharani. Ia dikenal bukan hanya karena trik sulap yang memancing rasa penasaran, tetapi juga karena kemampuannya membangun karakter panggung yang kuat, memadukan ilusi, atmosfer horor, dan cerita misterius menjadi pertunjukan yang mudah dikenali.
Dalam unggahannya di media sosial, Riana menyebut dirinya sebagai pesulap Indonesia pertama yang menerima penghargaan Les Mandrakes d’Or. Ia pun mengungkapkan rasa syukur atas pengakuan yang tidak pernah ia bayangkan ketika pertama kali menekuni dunia sulap.
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Nama asli: Marie Antoinette Riana Graharani
Nama panggung: The Sacred Riana atau Riana Antoinette
Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 13 Juli 1992
Profesi: Pesulap dan ilusionis
Ciri khas: Penampilan misterius, rambut panjang menutupi wajah, gaun merah, dan boneka Riani
Prestasi penting: Juara Asia's Got Talent musim kedua pada 2017 dan penerima Les Mandrakes d’Or pada 2026.
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