Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Rabu, 21 Oktober 2026 | 21.54 WIB

Profil The Sacred Riana, Pesulap yang Mendapat Penghargaan Les Mandrakes d’Or

The Sacred Riana. (Instagram: rianariani) - Image

The Sacred Riana. (Instagram: rianariani)

JawaPos.com - The Sacred Riana kembali mencatatkan prestasi di panggung internasional. Pesulap dengan karakter misterius yang menjadi ciri khasnya itu meraih penghargaan Les Mandrakes d’Or di Prancis, sebuah pencapaian yang semakin memperkuat kiprahnya di dunia sulap dan ilusi internasional.

Penghargaan tersebut menjadi babak penting dalam perjalanan pemilik nama asli Marie Antoinette Riana Graharani. Ia dikenal bukan hanya karena trik sulap yang memancing rasa penasaran, tetapi juga karena kemampuannya membangun karakter panggung yang kuat, memadukan ilusi, atmosfer horor, dan cerita misterius menjadi pertunjukan yang mudah dikenali.

Dalam unggahannya di media sosial, Riana menyebut dirinya sebagai pesulap Indonesia pertama yang menerima penghargaan Les Mandrakes d’Or. Ia pun mengungkapkan rasa syukur atas pengakuan yang tidak pernah ia bayangkan ketika pertama kali menekuni dunia sulap.

Nama asli: Marie Antoinette Riana Graharani

Nama panggung: The Sacred Riana atau Riana Antoinette

Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 13 Juli 1992

Profesi: Pesulap dan ilusionis

Ciri khas: Penampilan misterius, rambut panjang menutupi wajah, gaun merah, dan boneka Riani

Prestasi penting: Juara Asia's Got Talent musim kedua pada 2017 dan penerima Les Mandrakes d’Or pada 2026.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Cetak Sejarah! The Sacred Riana Jadi Pesulap Indonesia Pertama Raih Penghargaan Les Mandrakes d’Or - Image
Entertainment

Cetak Sejarah! The Sacred Riana Jadi Pesulap Indonesia Pertama Raih Penghargaan Les Mandrakes d’Or

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04.36 WIB

PNM Raih ESG NOW Awards 2026, Dorong Ibu Nasabah Mekaar Ubah Sampah Jadi Nilai Ekonomi - Image
Ekonomi

PNM Raih ESG NOW Awards 2026, Dorong Ibu Nasabah Mekaar Ubah Sampah Jadi Nilai Ekonomi

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04.52 WIB

Direktur Bank Jakarta Basaria Martha Juliana Raih 4th Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026 - Image
Finance

Direktur Bank Jakarta Basaria Martha Juliana Raih 4th Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026

Selasa, 20 Oktober 2026 | 03.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang - Image
1

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang

2

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk

3

Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif

4

UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan

5

Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!

6

Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM

7

Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah

8

Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!

9

Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri

10

Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore