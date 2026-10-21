Sempat Viral karena Terjatuh, Shin Hyun Been Ceritakan Momen Canggung di Baeksang

shin hyun been (x @kdrama_menfess)
JawaPos.com - Shin Hyun Been menceritakan pengalaman di balik insiden jatuh di karpet merah Baeksang Arts Awards ke-62 yang sempat viral di media sosial.
Menurut laporan allkpop, Shin Hyun Been membagikan kisah tersebut ketika menjadi bintang tamu dalam video kanal YouTube DinDin, DinDin Is DinDin, yang diunggah pada 16 Oktober.
Dalam kesempatan itu, ia mengenang kejadian yang sempat membuat penampilannya menjadi perbincangan publik.
Saat DinDin menanyakan apakah sepatu hak tinggi yang kebesaran menjadi penyebab insiden tersebut, Shin Hyun Been menanggapinya dengan tertawa. Ia menjelaskan bahwa sepatunya terasa tidak melekat dengan aman di kaki.
Namun, menurutnya, tantangan terbesar justru muncul ketika harus bangkit kembali dengan mengenakan gaun panjang di hadapan kamera dan banyak orang.
Shin Hyun Been mengungkapkan bahwa ia sempat memikirkan bagaimana cara berdiri kembali tanpa membuat situasi terlihat semakin canggung.
Meski tetap tersenyum, pikirannya terus mencari cara terbaik untuk melewati momen tersebut. Ia juga mengakui bahwa waktu terasa berjalan sangat lama ketika dirinya terjatuh, meskipun kejadian itu sebenarnya berlangsung singkat.
Dalam insiden tersebut, pembawa acara Yoo Jae Pil dengan sigap menghampiri dan membantunya berdiri. Sikap cepat tanggap Yoo Jae Pil turut menjadi sorotan setelah video kejadian itu menyebar luas.
DinDin bahkan mencoba menghibur Shin Hyun Been dengan mengatakan bahwa ia tetap terlihat anggun meskipun terjatuh.
Insiden itu terjadi ketika Shin Hyun Been menghadiri red carpet Baeksang Arts Awards ke-62 pada Mei 2026.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022