Sempat Viral karena Terjatuh, Shin Hyun Been Ceritakan Momen Canggung di Baeksang

JawaPos.com - Shin Hyun Been menceritakan pengalaman di balik insiden jatuh di karpet merah Baeksang Arts Awards ke-62 yang sempat viral di media sosial.

Menurut laporan allkpop, Shin Hyun Been membagikan kisah tersebut ketika menjadi bintang tamu dalam video kanal YouTube DinDin, DinDin Is DinDin, yang diunggah pada 16 Oktober.

Dalam kesempatan itu, ia mengenang kejadian yang sempat membuat penampilannya menjadi perbincangan publik.

Saat DinDin menanyakan apakah sepatu hak tinggi yang kebesaran menjadi penyebab insiden tersebut, Shin Hyun Been menanggapinya dengan tertawa. Ia menjelaskan bahwa sepatunya terasa tidak melekat dengan aman di kaki.

Namun, menurutnya, tantangan terbesar justru muncul ketika harus bangkit kembali dengan mengenakan gaun panjang di hadapan kamera dan banyak orang.

Shin Hyun Been mengungkapkan bahwa ia sempat memikirkan bagaimana cara berdiri kembali tanpa membuat situasi terlihat semakin canggung.

Meski tetap tersenyum, pikirannya terus mencari cara terbaik untuk melewati momen tersebut. Ia juga mengakui bahwa waktu terasa berjalan sangat lama ketika dirinya terjatuh, meskipun kejadian itu sebenarnya berlangsung singkat.

Dalam insiden tersebut, pembawa acara Yoo Jae Pil dengan sigap menghampiri dan membantunya berdiri. Sikap cepat tanggap Yoo Jae Pil turut menjadi sorotan setelah video kejadian itu menyebar luas.

DinDin bahkan mencoba menghibur Shin Hyun Been dengan mengatakan bahwa ia tetap terlihat anggun meskipun terjatuh.