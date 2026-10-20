Cetak Sejarah! The Sacred Riana Jadi Pesulap Indonesia Pertama Raih Penghargaan Les Mandrakes d’Or

The Sacred Riana menjadi pesulap pertama yang meraih penghargaan Les Mandrakes d’Or. (Instagram: rianariani)
JawaPos.com - The Sacred Riana kembali mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Pesulap dengan karakter misterius tersebut berhasil meraih penghargaan bergengsi Les Mandrakes d’Or di Prancis, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pesulap pertama dari Indonesia yang menerima pengakuan tersebut.
Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan karier The Sacred Riana. Dikenal lewat penampilan sulap bernuansa horor, ekspresi dingin, serta aksi panggung yang menggabungkan ilusi dan cerita menegangkan, Riana kembali membuktikan bahwa karakter khasnya itu mampu menarik perhatian di tingkat dunia.
Kabar bahagia itu dibagikan Riana melalui pernyataan yang mengungkapkan rasa syukur dan harunya setelah menerima penghargaan tersebut. Ia mengaku tidak pernah membayangkan perjalanan panjangnya di dunia sulap akan membawanya sampai ke momen istimewa ini.
“Ada momen-momen yang sulit diungkapkan dengan kata-kata,” tulis Riana saat menceritakan pengalamannya menerima penghargaan Les Mandrakes d’Or.
Ia juga mengungkapkan kebanggaannya bisa menerima penghargaan itu di tengah kehadiran sejumlah pesulap luar biasa dari berbagai negara.
Bagi Riana, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan atas perjalanan profesionalnya. Status sebagai pesulap pertama dari Indonesia yang menerima Les Mandrakes d’Or membuat pencapaian ini terasa jauh lebih berarti.
"Menjadi pesulap pertama dari Indonesia yang menerima kehormatan ini membuat momen tersebut terasa jauh lebih bermakna bagi saya. Terima kasih, Les Mandrakes d’Or, atas pengakuan ini," ungkapnya.
Dalam pernyataannya, Riana menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menghadirkan perasaan campur aduk, mulai dari bahagia, bangga, hingga terharu.
Ia mengingat kembali perjalanan awalnya di dunia sulap yang tidak pernah membayangkan akan membawanya pada pengakuan internasional seperti sekarang.
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Jawa Pos
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