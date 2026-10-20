Randy Pangalila, Alexandra Gottardo hingga Dwi Sasono Bintangi Film Begu Ganjang

JawaPos.com - Film horor misteri Begu Ganjang yang dibintangi Randy Pangalila, Dwi Sasono, Nasya Marcella, dan Alexandra Gottardo siap memasuki tahapan produksi pada Oktober 2026. Mengadaptasi novel karya dokter spesialis mata dr. Ferdiriva Hamzah, film ini menawarkan perpaduan teror supranatural, legenda masyarakat Batak di Sumatera Utara, dan dunia medis.

Film produksi Delapan Entertainment Studios tersebut akan disutradarai Arwin Tri Wardhana. Ceritanya berpusat pada pertentangan antara logika kedokteran dan kepercayaan terhadap hal-hal mistis yang menjadi bagian dari folklor Sumatera Utara.

Proyek ini sekaligus menjadi langkah perdana Delapan Entertainment Studios di industri film layar lebar. Aktor Rama Michael, yang menjabat Direktur Utama perusahaan, turut mengambil peran sebagai produser sekaligus executive producer.

Pengumuman produksi film Begu Ganjang disampaikan Rama dalam jumpa pers di Hotel Des Indes Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/10). Ia mengatakan, rumah produksi ingin mengembangkan cerita lokal menjadi karya yang berpotensi menjangkau penonton internasional.

"Delapan Entertainment Studios hadir dengan visi besar untuk memajukan lanskap kreatif dalam skala yang lebih luas. Kami tidak hanya memosisikan diri sebagai rumah produksi, tapi sebagai sebuah ekosistem integratif," ujar Rama Michael.

Menurut Rama, kolaborasi dengan 8 Management menjadi salah satu fondasi pengembangan perusahaan. Manajemen artis yang berdiri sejak 2005 di bawah pimpinan Gugun Ibnu Siregar dan Yusuf Hartono itu telah menaungi sejumlah talenta, termasuk Chelsea Islan, Tatjana Saphira, dan Michelle Ziudith.

Keterlibatan Rama di balik layar juga menjadi bagian menarik dari proyek ini. Setelah sekitar satu tahun hiatus dari dunia akting, ia kini mengambil tanggung jawab untuk mengawal proses pengembangan cerita hingga produksi film.

Rama mengakui, pekerjaan sebagai produser menghadirkan tantangan tersendiri karena harus memastikan berbagai aspek produksi berjalan sesuai rencana.