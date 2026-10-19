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Aulia Ramadhani
Senin, 19 Oktober 2026 | 19.56 WIB

Tampil Berbeda, Seol In Ah Menyamar Laki-Laki dan Lumpuhkan Penjahat dalam Drama Love In Disguise

Seol In Ah. Sumber Foto: Soompi - Image

Seol In Ah. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Love in Disguise telah membagikan cuplikan untuk penayangan perdananya, dimana drama ini diperankan Seol In Ah

Dikutip dari Soompi, Senin (19/10), menariknya, drama ini memiliki alur cerita tentang seorang pewaris konglomerat atau chaebol arogan, sekaligus menjadi tersangka kasus pembunuhan.

Kemudian ia bertemu dengan mantan perwira pasukan khusus yang menyamar sebagai sekretaris pribadinya untuk melakukan penyelidikan.

Yang menjadi seru, Yim Si Wan memerankan Yoon Yi Jun, pewaris generasi ketiga dari salah satu konglomerat terkemuka di Korea.

Di drama ini, aktris cantik Seol In Ah akan menjadi Kang Jae Hee, seorang detektif yang menyamar sebagai sekretaris Yoon Yi Jun

Teaser  dibuka dengan aksinya menuntut sekelompok penjahat untuk mengembalikan uang yang mereka curi dari seorang wanita lanjut usia melalui penipuan.

Menariknya, meski telah diperingatkan mengenai hukuman penjara yang menanti akibat tindakan penipuan melalui telepon (voice phishing), para penjahat tersebut justru menanggapi dengan remeh dan mencoba melarikan diri.

Saat Kang Jae Hee menghalangi kepergian mereka, salah satu penjahat mengeluarkan pisau, namun Kang Jae Hee terbukti jauh lebih cepat dan kuat.

Sembari menyeringai karena lawanlah yang memulai serangan terlebih dahulu, mantan anggota pasukan khusus ini menyatakan bahwa tindakannya merupakan bentuk pembelaan diri

Jika penasaran, dramak Love in Disguise akan tayang perdana pada 19 Oktober pukul 20.50 KST, apa kamu siap menantikannya?

Editor: Hanny Suwindari
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