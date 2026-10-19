Nyawa Lee Jae Wook dipertaruhkan saat Temukan Pekerjaan Mencurigakan di Trailer Drama Dead-End Job

JawaPos.com - Berperan sebagai Hyeok Jun, aktor Korea Lee Jae Wook siap menghadirkan ketegangan dalam drama berjudul Dead-End Job yang tayang pada 30 Oktober.

Dikutip dari Soompi, Senin (19/10), bergenre fantasi misteri-horor, Hyeok Jun menemukan sebuah agensi penyalur tenaga kerja aneh.

Menawarkan pekerjaan paruh waktu dengan bayaran 50 kali lipat dari upah per jam pada umumnya, ia pun terjerumus ke dalam lingkungan kerja yang mengerikan bak neraka

Dari trailer yang baru dirilis, terlihat sosok Hyeok Jun yang putus asa, merasa tidak berdaya dan terjebak oleh tumpukan utang.

Tak sengaja, Hyeok Jun melihat iklan dari agensi misterius bernama Spider Staffing Agency, yang menawarkan bayaran mulai dari 10 kali lipat upah minimum.

Hyeok Jun merasakan ada sesuatu yang ganjil mengenai pekerjaan paruh waktu barunya ini karena bayarannya tampak menggiurkan sekaligus mencurigakan

Berbagai mimpi buruk surealis yang menakutkan dan sulit dijelaskan pun ia alami, membuat alur makin mencekam.

Namun, karena bayarannya terlalu sayang untuk dilewatkan, Hyeok Jun terus kembali ke Spider Staffing Agency padahal setiap pekerjaan di sana justru mengancam nyawanya.

Dalam satu adegan, Hyeok Jun didekati oleh Yeon Ju (Go Min Si) yang bertanya dengan penuh teka-teki, "Apa kau tidak penasaran?