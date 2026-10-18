Ini Pertimbangan Influencer Gabriel Rey dalam Memutuskan Berinvestasi ke Sektor Tertentu

Influencer Gabriel Rey. (istimewa)
JawaPos.com - Influencer sekaligus Founder TRIV Group, Gabriel Rey, memiliki pertimbangan tersendiri sebelum menempatkan dana dalam jumlah besar di pasar saham. Baginya, keputusan investasi tidak cukup hanya mengandalkan tren kenaikan harga saham, tetapi juga harus ditopang oleh prospek bisnis dan fundamental perusahaan yang jelas.
Prinsip tersebut menjadi salah satu pertimbangan Gabriel dalam meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX). Nilai kepemilikan sahamnya di emiten tersebut kini telah mencapai lebih dari Rp80 miliar.
Gabriel mengaku cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Ia terlebih dahulu mencermati perkembangan bisnis perusahaan sebelum memutuskan untuk menambah porsi kepemilikannya.
"Kami melihat fundamental bisnisnya berjalan, sahamnya juga berjalan. Ini yang menarik,” kata Gabriel.
Menurutnya, pergerakan harga saham perlu dilihat bersamaan dengan perkembangan bisnis perusahaan. Kenaikan harga yang tidak ditopang oleh kinerja fundamental berisiko membuat valuasi saham tidak mencerminkan kondisi bisnis yang sebenarnya.
Karena itu, Gabriel menaruh perhatian pada langkah ekspansi MMIX, termasuk pengembangan fasilitas manufaktur yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi perusahaan.
Baginya, perkembangan operasional dan kemampuan perusahaan mengembangkan bisnis menjadi aspek penting dalam menilai prospek investasi untuk jangka panjang.
Kepemilikan Gabriel di MMIX bertambah melalui dua tahap transaksi. Pada tahap awal, ia tercatat memiliki sekitar 1,28 persen saham atau setara dengan 615.000 lot.
Belakangan, Gabriel kembali menambah kepemilikannya sekitar 1,11 persen atau setara dengan 533.000 lot seiring perusahaan melakukan pengembangan bisnis secara nyata, termasuk di bidang baby diaper. Dengan penambahan tersebut, total kepemilikan sahamnya di MMIX mencapai sekitar 2,39 persen.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah
Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan
Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah
KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon
Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022