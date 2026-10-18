Ini Pertimbangan Influencer Gabriel Rey dalam Memutuskan Berinvestasi ke Sektor Tertentu

JawaPos.com - Influencer sekaligus Founder TRIV Group, Gabriel Rey, memiliki pertimbangan tersendiri sebelum menempatkan dana dalam jumlah besar di pasar saham. Baginya, keputusan investasi tidak cukup hanya mengandalkan tren kenaikan harga saham, tetapi juga harus ditopang oleh prospek bisnis dan fundamental perusahaan yang jelas.

Prinsip tersebut menjadi salah satu pertimbangan Gabriel dalam meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX). Nilai kepemilikan sahamnya di emiten tersebut kini telah mencapai lebih dari Rp80 miliar.

Gabriel mengaku cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Ia terlebih dahulu mencermati perkembangan bisnis perusahaan sebelum memutuskan untuk menambah porsi kepemilikannya.

"Kami melihat fundamental bisnisnya berjalan, sahamnya juga berjalan. Ini yang menarik,” kata Gabriel.

Menurutnya, pergerakan harga saham perlu dilihat bersamaan dengan perkembangan bisnis perusahaan. Kenaikan harga yang tidak ditopang oleh kinerja fundamental berisiko membuat valuasi saham tidak mencerminkan kondisi bisnis yang sebenarnya.

Karena itu, Gabriel menaruh perhatian pada langkah ekspansi MMIX, termasuk pengembangan fasilitas manufaktur yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi perusahaan.

Baginya, perkembangan operasional dan kemampuan perusahaan mengembangkan bisnis menjadi aspek penting dalam menilai prospek investasi untuk jangka panjang.

Kepemilikan Saham Gabriel Rey di MMIX Capai 2,39 Persen Kepemilikan Gabriel di MMIX bertambah melalui dua tahap transaksi. Pada tahap awal, ia tercatat memiliki sekitar 1,28 persen saham atau setara dengan 615.000 lot.