Doctor X: Mafia in White Kim Ji Won Raih Rating 14,9 Persen Namun Tuai Kritik Akurasi Medis

Kim Ji Won dalam Doctor X: Mafia in White (Kbizoom)
JawaPos.com – Drama Korea Doctor X: Mafia in White yang dibintangi Kim Ji Won mencatatkan pencapaian rating televisi sebesar 14,9 persen pada episode keduanya, setelah meraih 11,4 persen pada penayangan perdana.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Jun'at (16/10), Serial SBS yang tayang setiap Jumat dan Sabtu tersebut berhasil menarik perhatian penonton melalui alur cerita yang menegangkan dan perkembangan kisahnya yang menjanjikan.
Namun, di balik pencapaian tersebut, drama ini menuai kritik karena sejumlah adegan prosedur medis dinilai tidak sesuai dengan praktik kedokteran yang sebenarnya.
Kritik penonton terutama menyoroti adegan penanganan pasien hernia inguinalis, penggunaan epinefrin, serta prosedur defibrilasi pada pasien yang mengalami henti jantung.
Sejumlah penonton mempertanyakan penggambaran tindakan medis tersebut dan menilai serial itu kurang memperhatikan ketepatan prosedur dalam situasi darurat.
Kontroversi semakin menjadi perhatian setelah Profesor Namgung In, dokter spesialis kedokteran darurat yang terlibat sebagai penasihat medis di lokasi syuting, mengungkapkan bahwa dirinya pernah memberikan konsultasi langsung untuk drama tersebut.
Ketika ditanya mengenai ketidakakuratan medis dalam serial itu, Namgung menjawab secara jenaka bahwa penasihat medis dan tim produksi terkadang berdebat mengenai adegan tertentu, tetapi penasihatlah yang akhirnya kalah.
Pernyataan tersebut memicu beragam tanggapan dari warganet, termasuk mereka yang merasa heran mengapa masukan profesional medis tidak selalu diterapkan dalam penggambaran adegan.
Meski berhasil meraih rating tinggi, Doctor X: Mafia in White kini menghadapi sorotan terkait keseimbangan antara kebutuhan dramatisasi cerita dan akurasi medis yang ditampilkan kepada penonton.
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Jawa Pos
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