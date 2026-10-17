Jang Seung Jo jadi Lawan Kim Ji Won dalam Drama Doctor X, Bagaimana Kisahnya?

Jang Seung Jo. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Makin seru untuk dinantikan, aktor Korea Jang Seung Jo akan tampil sebagai bintang tamu spesial dalam drama Doctor X.
Dikutip dari Soompi, Sabtu (17/10), Kim Ji Won memerankan Gye Soo Jung, diceritakan sebagai seorang ahli bedah jenius
Terlihat keahliannya, ia melakukan berbagai operasi di tengah-tengah sistem yang penuh dengan korupsi.
Kemudian ada Jang Seung Jo sebagai Na Dae Il, seorang profesor bedah yang baru saja ditunjuk di Rumah Sakit Universitas Guseo.
Mantan dokter bedah militer ini bertugas selama bertahun-tahun, dan saat ini bekerja sebagai seorang ahli bedah berpengalaman dengan keahlian klinis yang luas
Na Dae Il menampilkan sosok profesor bedah sempurna namun tampil dengan penampilan rapi dan senyum yang santai.
Namun, tatapan dingin yang muncul sekilas mengubah suasana, memicu pertanyaan mengenai niat sebenarnya yang tersembunyi di balik sikap ramahnya.
Bahkan saat berjabat tangan dengan Jang Hee Sook (Lee Jung Eun), terasa ketegangan halus yang semakin memancing rasa penasaran.
Penonton penasaran bagaimana cerita seru yang mungkin ia bawa ke dalam kehidupan Gye Soo Jung dan Jang Hee Sook.
Jika penasaran, episode 3 Doctor X akan tayang pada 16 Oktober pukul 21.50 KST, nantikan kelanjutannya ya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022