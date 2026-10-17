Jang Seung Jo jadi Lawan Kim Ji Won dalam Drama Doctor X, Bagaimana Kisahnya?

JawaPos.com – Makin seru untuk dinantikan, aktor Korea Jang Seung Jo akan tampil sebagai bintang tamu spesial dalam drama Doctor X.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (17/10), Kim Ji Won memerankan Gye Soo Jung, diceritakan sebagai seorang ahli bedah jenius

Terlihat keahliannya, ia melakukan berbagai operasi di tengah-tengah sistem yang penuh dengan korupsi.

Kemudian ada Jang Seung Jo sebagai Na Dae Il, seorang profesor bedah yang baru saja ditunjuk di Rumah Sakit Universitas Guseo.

Mantan dokter bedah militer ini bertugas selama bertahun-tahun, dan saat ini bekerja sebagai seorang ahli bedah berpengalaman dengan keahlian klinis yang luas

Na Dae Il menampilkan sosok profesor bedah sempurna namun tampil dengan penampilan rapi dan senyum yang santai.

Namun, tatapan dingin yang muncul sekilas mengubah suasana, memicu pertanyaan mengenai niat sebenarnya yang tersembunyi di balik sikap ramahnya.

Bahkan saat berjabat tangan dengan Jang Hee Sook (Lee Jung Eun), terasa ketegangan halus yang semakin memancing rasa penasaran.

Penonton penasaran bagaimana cerita seru yang mungkin ia bawa ke dalam kehidupan Gye Soo Jung dan Jang Hee Sook.