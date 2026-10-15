JYP Entertainment Umumkan Kondisi Kyehoon dan Donghwa KickFlip, Jadwal Promosi Disesuaikan

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan dari boy group KickFlip. Kyehoon dan Donghwa, harus membatasi partisipasi dalam sejumlah kegiatan promosi comeback setelah mengalami gangguan kesehatan.
Keputusan tersebut diambil agar keduanya bisa mendapatkan waktu istirahat yang cukup dan memulihkan kondisi sebelum kembali menjalani aktivitas seperti biasa.
Menurut laporan Soompi, JYP Entertainment mengungkapkan bahwa Kyehoon dan Donghwa telah mengunjungi rumah sakit pada hari yang sama karena mengalami demam dan nyeri tubuh.
Setelah menjalani pemeriksaan medis, keduanya disarankan untuk beristirahat secara memadai. Agensi pun menyesuaikan jadwal mereka dengan mengutamakan kesehatan dan proses pemulihan.
Salah satu jadwal yang terdampak adalah penampilan KickFlip di program radio SBS Power FM, Wendy’s Young Street, yang semula dijadwalkan untuk direkam pada 13 Oktober.
Kegiatan tersebut akhirnya dibatalkan. Sementara itu, penampilan di program radio MBC FM4U, ZEROBASEONE’s Close Friend, tetap berlangsung dengan empat anggota lainnya tanpa Kyehoon dan Donghwa.
Meski harus mengurangi aktivitas, Kyehoon dan Donghwa masih dijadwalkan mengikuti beberapa agenda comeback.
Keduanya akan berpartisipasi dalam rekaman awal dan penampilan langsung di program musik MBC M, Show Champion, pada 14 Oktober, serta rekaman awal untuk M Countdown pada 15 Oktober. Namun, Kyehoon dipastikan tidak menjalankan tugasnya sebagai pembawa acara M Countdown pada pekan ini.
JYP Entertainment menegaskan bahwa keputusan tersebut dibuat dengan menjadikan kesehatan artis sebagai prioritas utama. Agensi juga meminta pengertian penggemar dan menyatakan akan memberikan informasi lebih lanjut apabila terdapat perubahan jadwal.
Dukungan dan doa dari penggemar diharapkan dapat membantu Kyehoon serta Donghwa menjalani pemulihan dengan baik.
Kabar ini muncul di tengah aktivitas comeback KickFlip melalui mini album “KICK OFF THE WALL Pt. 1”, yang dirilis pada 6 Oktober 2026.
Untuk sementara, penggemar diharapkan memahami penyesuaian jadwal tersebut dan memberikan ruang bagi kedua anggota untuk beristirahat. Semoga Kyehoon dan Donghwa segera pulih dan dapat kembali beraktivitas dalam kondisi sehat.
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