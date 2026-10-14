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Leni Setya Wati
Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.10 WIB

YG Entertainment Siapkan Generasi Baru K-Pop, Dua Grup Rookie Segera Masuki Tahap Rekaman

YG Entertaimemt (x @soompi) - Image

YG Entertaimemt (x @soompi)

JawaPos.com – YG Entertainment berikan kabar terbaru mengenai rencana debut dua grup rookie yang tengah dipersiapkan untuk meramaikan industri K-Pop.

Agensi yang menaungi BLACKPINK, TREASURE, dan BABYMONSTER tersebut berencana memperkenalkan boy group beranggotakan lima orang serta girl group dengan empat anggota.

Kabar ini langsung menarik perhatian penggemar yang telah menantikan kehadiran generasi baru artis YG.

Menurut laporan Soompi, pendiri sekaligus produser utama YG Entertainment, Yang Hyun Suk, menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kedua grup tersebut.

Ia menjelaskan bahwa para anggota akan mulai merekam sejumlah lagu demo yang telah dipersiapkan, dengan target penyelesaian pada akhir tahun ini.

Namun, jadwal debut resmi belum ditentukan karena pihak agensi masih harus menetapkan lagu utama atau title track untuk masing-masing grup.

Dalam pernyataannya, Yang Hyun Suk menegaskan bahwa kedua grup rookie tersebut memiliki peran penting dalam menentukan masa depan YG Entertainment bersama TREASURE dan BABYMONSTER.

Ia juga menyampaikan bahwa dirinya terlibat langsung dalam memastikan para calon idola mendapatkan persiapan yang matang sebelum resmi diperkenalkan kepada publik.

Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa agensi ingin memberikan perhatian besar terhadap kualitas musik dan konsep debut mereka.

Girl group baru YG sebelumnya diperkenalkan melalui proyek dengan nama sementara NEXT MONSTER.

Editor: Hanny Suwindari
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