Universal Pictures Umumkan 8 Komposer Terpilih untuk Program Pengembangan Musik Film 2026–2028

JawaPos.com - Universal perkuat komitmennya dalam mengembangkan talenta musik untuk industri hiburan melalui peluncuran angkatan keempat Universal Composers Initiative.

Program ini dirancang untuk membantu komposer berbakat mengembangkan kemampuan kreatif sekaligus membuka akses menuju dunia produksi musik film dan televisi.

Inisiatif tersebut menjadi kesempatan berharga bagi para musisi yang ingin memperluas pengalaman profesional di industri hiburan Hollywood.

Menurut laporan Variety, program ini dijalankan oleh Universal Talent Development bersama Universal Film Music, dengan partisipasi DreamWorks Animation dan Universal Studio Group Music.

Delapan komposer yang terpilih untuk periode 2026–2028 adalah Annah Tencic, Marcus Norris, Logan Nelson, Katya Richardson, Kristen Personius, Forrest Gray, Claudio Olachea, dan Jeremy Earnest.

Berbeda dari program yang hanya berfokus pada pelatihan dasar, Universal Composers Initiative memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengenal proses kerja studio secara langsung.

Selama dua tahun, mereka akan memperoleh dukungan pengembangan kreatif dan profesional, serta kesempatan membangun hubungan dengan para eksekutif, produser, dan sutradara di jaringan NBCUniversal.

Peserta juga berpeluang mengajukan diri untuk menggarap proyek musik atau scoring bagi produksi NBCUniversal.

Program yang pertama kali diluncurkan pada 2018 ini bertujuan menjangkau komposer dari berbagai latar belakang, baik melalui pendidikan musik formal maupun jalur pengalaman profesional alternatif.

Dengan membuka ruang bagi beragam pendekatan musikal, Universal berharap dapat menghadirkan perspektif baru dalam penciptaan musik untuk film dan televisi.

Inisiatif ini sekaligus membantu talenta yang sedang berkembang memperoleh akses industri yang mungkin sulit dijangkau secara mandiri.

Melalui program tersebut, Universal tidak hanya berinvestasi pada pengembangan individu, tetapi juga berupaya memperluas keberagaman suara kreatif di balik produksi hiburan.

Musik memiliki peran penting dalam membangun emosi, memperkuat karakter, dan menciptakan atmosfer sebuah film.

Karena itu, kehadiran komposer dengan gaya dan pengalaman yang beragam dapat memberikan warna baru bagi karya-karya mendatang.