Linda Duncombe Meninggal Dunia pada Usia 55 Tahun, Industri Film Hollywood Berduka

JawaPos.com - Kabar duka datang dari industri hiburan Hollywood. Linda Duncombe, sosok yang dikenal sebagai eksekutif perbankan sekaligus produser film independen, meninggal dunia pada usia 55 tahun.

Kepergiannya meninggalkan kesedihan bagi rekan kerja, sahabat, dan berbagai organisasi yang selama ini merasakan kontribusinya, baik di bidang keuangan maupun perfilman.

Menurut laporan Variety, Duncombe meninggal pada Minggu akibat komplikasi stroke. Beberapa hari sebelum kepergiannya, ia juga diketahui didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium dua.

Kabar tersebut mengejutkan banyak pihak, mengingat Duncombe masih aktif membangun karier di dunia produksi film setelah bertahun-tahun berkecimpung dalam industri perbankan.

Sebelum beralih menjadi produser film independen, Duncombe memiliki pengalaman panjang di sektor keuangan. Ia pernah menjabat sebagai Chief Marketing, Data and Digital Officer di City National Bank selama lima tahun.

Dalam posisi tersebut, ia berperan membangun hubungan dengan berbagai organisasi di industri hiburan, termasuk SAG-AFTRA Foundation, Recording Academy, Motion Picture & Television Fund, dan Tribeca Film Festival.

Selama pandemi COVID-19, ia juga membantu mengarahkan upaya penyaluran pinjaman lebih dari 1,8 miliar dolar AS melalui program Paycheck Protection Program untuk mendukung industri hiburan.

Dalam dua tahun terakhir hidupnya, Duncombe mulai mewujudkan impian untuk berkarya sebagai produser film. Ia terlibat dalam dua proyek, yakni film petualangan keluarga The Queen’s Jewels dan film thriller Killing Time.

Kedua film tersebut direncanakan untuk dirilis secara global pada 2027. Ia turut menangani berbagai aspek produksi, mulai dari pendanaan hingga promosi, menunjukkan besarnya keterlibatan dan semangatnya dalam menjalani babak baru karier.

Kontribusi Duncombe tidak berhenti pada dunia bisnis dan perfilman. Ia juga menjadi anggota dewan direksi SAG-AFTRA Foundation sejak 2022 serta terlibat dalam berbagai kegiatan penggalangan dana dan pengembangan program.

Organisasi tersebut mengenangnya sebagai pemimpin yang murah hati, penuh kehangatan, dan memiliki komitmen kuat untuk mendukung para pekerja seni.

Pengalamannya di dunia keuangan dan hiburan membuatnya mampu menjembatani kedua industri tersebut sekaligus membuka peluang bagi orang lain.

Kepergian Linda Duncombe menjadi kehilangan besar bagi komunitas yang selama ini mendapat dukungan darinya. Ia dikenang bukan hanya karena pencapaian profesionalnya, tetapi juga karena kepedulian, kemurahan hati, dan semangatnya dalam membantu sesama.