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Dimas Choirul
Selasa, 13 Oktober 2026 | 23.40 WIB

Aktor Korsel Kunjungi Garasi Pirelli di F1 Singapura

Aktor Korea Selatan Yun Si Yun mengunjungi garasi ban Pirelli dalam ajang Formula 1 Grand Prix Singapura 2026, di mana ia berkesempatan melihat dan mencoba langsung proses persiapan serta penanganan ban yang digunakan dalam balapan Formula 1/(Istimewa). - Image

Aktor Korea Selatan Yun Si Yun mengunjungi garasi ban Pirelli dalam ajang Formula 1 Grand Prix Singapura 2026, di mana ia berkesempatan melihat dan mencoba langsung proses persiapan serta penanganan ban yang digunakan dalam balapan Formula 1/(Istimewa).

JawaPos.com - Aktor Korea Selatan Yun Si Yun mengunjungi garasi ban Pirelli dalam ajang Formula 1 Grand Prix Singapura 2026, di mana ia berkesempatan melihat dan mencoba langsung proses persiapan serta penanganan ban yang digunakan dalam balapan Formula 1. Bersama penyiar Jin Se-min, Yun mengikuti kunjungan di balik layar untuk mengenal lebih dekat berbagai kegiatan teknis yang mendukung penyelenggaraan balapan.

Keduanya diundang untuk mengunjungi garasi Pirelli di lokasi penyelenggaraan F1 Singapura. Dalam kunjungan tersebut, mereka diperkenalkan dengan ban yang disiapkan untuk digunakan pada mobil balap sepanjang akhir pekan Grand Prix. Mereka juga berkesempatan mengamati ban dari dekat serta mengikuti pengalaman langsung, termasuk demonstrasi proses pengisian tekanan udara pada ban.

Kunjungan ini memberikan akses ke salah satu area operasional Formula 1 yang jarang dapat disaksikan secara langsung oleh penonton umum. Rekaman yang dirilis dari kegiatan tersebut memperlihatkan Yun memegang ban balap dan mencoba sebagian proses persiapan di lokasi, memberikan gambaran mengenai pekerjaan teknis yang dilakukan sebelum mobil memasuki lintasan.

Keterlibatan Yun Si Yun dalam Liputan F1 Singapura Bersama Coupang Play
Kunjungan Yun ke garasi Pirelli merupakan bagian dari keterlibatannya dalam liputan Grand Prix Singapura 2026 bersama Coupang Play, yang berlangsung pada 9–11 Oktober di Marina Bay Street Circuit.

Hadir sebagai tamu spesial, Yun berpartisipasi dalam produksi konten langsung di lokasi selama tiga hari penyelenggaraan acara. Menurut agensinya, KMG GLOBAL, Yun menjadi aktor Korea Selatan pertama yang terlibat dalam produksi konten langsung di lokasi ajang Formula 1.

Liputan tersebut menampilkan atmosfer khas balapan malam di Singapura, termasuk berbagai aktivitas di sekitar sirkuit serta akses di balik layar terhadap operasional Formula 1.

Pada 10 Oktober, Yun juga membagikan sejumlah foto dari acara tersebut melalui media sosialnya, termasuk foto yang diambil di area paddock bersama seorang pembalap. Foto-foto tersebut memberikan gambaran tambahan kepada para penggemar mengenai pengalaman Yun di luar kunjungannya ke garasi Pirelli.

Aktivitas Yun Si Yun di Luar Dunia Televisi
Yun dikenal luas melalui perannya dalam sejumlah produksi televisi Korea Selatan, termasuk High Kick Through the Roof dan Bread, Love and Dreams (King of Baking, Kim Takgu).

Belakangan ini, ia juga memperluas aktivitasnya ke dunia teater musikal dengan melakukan debut sebagai Moo-young dalam musikal The Days. Setelah dipentaskan di Seoul, produksi tersebut melanjutkan tur ke berbagai kota di Korea Selatan, dengan jadwal pertunjukan di Busan pada 16–18 Oktober 2026.

Kehadirannya di Grand Prix Singapura menjadi bagian dari aktivitasnya yang semakin beragam, mulai dari televisi dan pertunjukan langsung hingga keterlibatan dalam acara hiburan internasional.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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