Nopek Novian Kesal Dikaitkan dengan Kasus Penipuan Investasi Emas Rp25 Miliar

Komika Nopek Novian. (Instagram: nopeknovian)
JawaPos.com - Komika Nopek Novian ikut terseret dalam polemik dugaan penipuan dengan modus investasi emas yang mengakibatkan kerugian kepada para korban senilai Rp25 miliar.
Merasa dirugikan namanya ikut terseret, Nopek mengungkapkan kekecewaannya melalui video diunggah di akun media sosial pribadinya. Sahabat dekat Livy Renata itu menegaskan tidak pernah ada niatan mau menipu atau merugikan orang lain.
"Aku dari dulu tidak ingin mencelakakan orang, kok bisa ya (dituduh melakukan) penipuan. Parah banget, Emas Now ini adalah tempe Bos," kata Nopek mengungkapkan kekesalannya.
Komika asal Madiun, Jawa Timur, mengaku sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya sebagai brand ambassador. Ia menyayangkan namanya menjadi perhatian publik di tengah munculnya dugaan penipuan investasi tersebut.
Nopek menceritakan bahwa dirinya tidak berada dalam kondisi yang mudah ketika menjalankan pekerjaan itu. Pada saat itu, ia tengah mendampingi sang ayahanda dirawat di sebuah rumah sakit. Di tengah situasi sulit seperti itu, Nopek tetap berusaha profesional menyelesaikan semua kewajiban pekerjaan yang telah disepakati dengan pihak brand.
Kekesalan Nopek tidak hanya berkaitan dengan namanya yang digunakan untuk kepentingan promosi. Ia juga mempersoalkan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikannya sebagai brand ambassador.
Nopek mengaku baru dibayar sekitar 5 persen dari angka yang tertera dalam kontrak. Padahal rincian tugas atau scope of work yang harus dikerjakannya cukup banyak.
"Emas Now ini bos. SOW banyak dan sudah aku kerjakan semuanya, tapi baru dibayar 5 persen lho. Kalau disuruh kembalikan nanti tak kembalikan," tegas Nopek Novian.
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