TWICE Siapkan Fan Party ke-11, Kapasitas Terbatas Picu Kekecewaan Penggemar

JawaPos.com – TWICE merayakan anniversary debut ke-11 bersama penggemar melalui acara spesial bertajuk ONCE UPON A THRI11. Namun, rencana perayaan yang seharusnya menjadi momen bahagia tersebut justru memunculkan kekecewaan di kalangan ONCE.

Pasalnya, acara yang digelar secara langsung itu hanya menyediakan tempat bagi 750 penggemar, jumlah yang dinilai terbatas dibandingkan dengan besarnya basis penggemar TWICE di seluruh dunia.

Menurut laporan allkpop, JYP Entertainment mengumumkan bahwa fan party tersebut akan berlangsung pada 17 Oktober 2026 di Seoul. Setiap sesi hanya dapat dihadiri 250 orang sehingga total kapasitasnya mencapai 750 peserta.

Penggemar yang ingin mengikuti acara harus memenuhi persyaratan keanggotaan fan club resmi ONCE generasi kelima dan terpilih melalui sistem undian.

Kapasitas yang terbatas menjadi perhatian karena TWICE baru saja mencatat pencapaian besar melalui tur dunia keenam mereka, THIS IS FOR.

Dalam rangkaian tur tersebut, TWICE tampil di stadion-stadion besar, termasuk Tokyo National Stadium di Jepang dan Kai Tak Stadium di Hong Kong. Tur mereka juga menarik sekitar 550.000 penonton di Amerika Utara dan 640.000 penonton di Jepang.

Perbedaan skala antara konser stadion dan fan party anniversary pun membuat sebagian penggemar mempertanyakan keputusan penyelenggaraan acara yang begitu kecil.

Kekecewaan serupa sebenarnya pernah muncul ketika TWICE merayakan anniversary ke-10 pada 2025. Sejumlah penggemar menilai kapasitas lokasi fan meeting saat itu belum sebanding dengan popularitas grup.

Tahun ini, jumlah peserta yang kembali dibatasi semakin memperkuat kritik tersebut. Selain kapasitas, lokasi acara yang hanya diumumkan berada di wilayah Seoul—sementara alamat lengkap akan diberikan kepada peserta terpilih—juga menjadi salah satu hal yang diperbincangkan penggemar.

Di sisi lain, perayaan anniversary kali ini berlangsung ketika masa depan kontrak TWICE kembali menjadi perhatian. Kesembilan member sebelumnya memperbarui kontrak eksklusif dengan JYP Entertainment pada Juli 2022.

Kini, spekulasi mengenai rencana karier individu mulai bermunculan, termasuk kabar Jeongyeon yang menandatangani kontrak dengan Baro Entertainment untuk memperluas aktivitas akting dan rencana Chaeyoung membangun label pribadi.

Sementara itu, rumor mengenai Jihyo dan Tzuyu yang dikaitkan dengan kemungkinan perpindahan agensi belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak terkait.

Dengan anniversary ke-11 yang semakin dekat, penggemar kini menantikan apakah TWICE akan memberikan penjelasan mengenai arah kegiatan grup dan rencana masa depan mereka.