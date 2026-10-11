Di Minggu Pertama Perilisan Album 256th Note, CLOSE YOUR EYES Berhasil Pecahkan Rekor Penjualan

JawaPos.com – Grup Korea CLOSE YOUR EYES telah membuktikan bakatnya lewat rilisan karya album 256th Note.

Dilansir dari Soompi, Minggu (11/10), karya mereka mampu mencuri perhatian penggemar, yang pastinya antusias dengan prestasi mereka

Sementara itu, Hanteo Chart mengungkap grup ini mencatatkan angka penjualan minggu pertama sebanyak 711.224 kopi untuk 256th Note.

Jumlah tersebut mendapat rekor penjualan minggu pertama tertinggi mereka hingga saat ini, yang membuat makin antusias.

Seperti yang diketahui, angka ini melampaui rekor sebelumnya sebesar 570.073 kopi yang dicetak oleh mini album ketiga mereka, blackout, tahun lalu.

Melejit dalam waktu singkat, CLOSE YOUR EYES dibentuk melalui acara survival JTBC, Project 7, dan dikelola oleh Uncore.

Grup ini terdiri dari tujuh anggota yaitu Minwook, Jingxiang, Yeojun, Sungmin, Seungho, Kenshin, dan Kyoungbae.

Mereka debut pada 2 April 2025 dengan extended play (EP) bertajuk Eternalt, yang langsung disukai penggemar.

Acara ini menghadirkan 98 kontestan dari berbagai penjuru dunia terutama dari Korea Selatan, Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Thailand, Ukraina, Amerika Serikat, dan Australia.