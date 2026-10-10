Yujeong Eks LABOUM Siap Menikah, Sudah Dua Tahun Jalani Hubungan dengan Calon Suami

JawaPos.com – Yujeong bawa kabar bahagia untuk para penggemarnya. Penyanyi sekaligus entertainer tersebut mengumumkan bahwa dirinya akan menikah pada musim dingin tahun ini setelah menemukan sosok yang menurutnya tepat untuk menjadi teman hidup.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Yujeong melalui surat tulisan tangan yang dibagikan di media sosial.

Menurut laporan Zapzee, agensi DCL ENT mengonfirmasi bahwa Yujeong akan melangsungkan pernikahan pada 12 Desember 2026 di Seoul bersama kekasihnya yang seumuran.

Calon suaminya diketahui bekerja di industri sekuritas di kawasan Yeouido. Keduanya telah menjalani hubungan serius selama sekitar dua tahun sebelum memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

Dalam suratnya, Yujeong menggambarkan sang calon suami sebagai sosok yang membuatnya merasa dicintai, nyaman, dan aman.

Ia mengaku selama ini merasa mampu menjalani hidup seorang diri dengan kuat, tetapi kehadiran pria tersebut membuatnya menyadari betapa dirinya juga layak mendapatkan perhatian dan kasih sayang.

Yujeong menyebut telah menemukan pasangan baik yang ingin menghabiskan sisa hidup bersamanya.

Persiapan pernikahan ternyata telah dilakukan secara perlahan selama sekitar satu tahun. Yujeong mengatakan mereka menjalani proses tersebut dengan ritme mereka sendiri hingga akhirnya merasa siap membagikan kabar bahagia tersebut kepada publik.

Ia juga mengungkap rasa terima kasih kepada orang-orang yang selama ini memberikan dukungan dan berharap dirinya bisa menemukan seseorang yang membuatnya semakin bahagia.