Beda Usia 15 Tahun, Ji Chang Wook dan Sion NCT WISH Jadi Duo dalam Variety Show Jepang

JawaPos.com – Ji Chang Wook dan Sion dari NCT WISH akan perlihatkan chemistry mereka dalam sebuah variety show perjalanan terbaru.

Keduanya menarik perhatian setelah sejumlah foto dan video yang memperlihatkan mereka sedang bepergian bersama di Jepang beredar di media sosial. Momen tersebut rupanya berkaitan dengan proyek baru yang tengah mereka kerjakan.

Menurut laporan Zapzee, Ji Chang Wook dan Sion telah menyelesaikan syuting program berjudul Ojisan and Pretty Boy (judul literal). Acara ini akan mengikuti perjalanan keduanya menjelajahi berbagai wilayah di Jepang.

Istilah “Ojisan” sendiri merupakan sebutan dalam bahasa Jepang yang umumnya digunakan untuk menyebut pria yang lebih tua atau paman.

Kolaborasi ini menjadi pertemuan pertama Ji Chang Wook dan Sion dalam sebuah proyek. Keduanya juga memiliki perbedaan usia yang cukup jauh, yakni 15 tahun.

Ji Chang Wook lahir pada 1987, sementara Sion lahir pada 2002. Perbedaan usia dan latar belakang karier tersebut justru menjadi salah satu daya tarik yang membuat publik penasaran dengan interaksi mereka selama perjalanan.

Ji Chang Wook sendiri bukan wajah baru di dunia variety show. Ia sebelumnya tampil sebagai cast reguler dalam Young Actors' Retreat dan My Name Is Gabriel, serta menjadi bintang tamu dalam program seperti House on Wheels dan Whenever Possible.

Di sisi lain, Sion juga mulai memperluas aktivitasnya di dunia variety setelah tampil sebagai special MC The Return of Superman, menjadi pembawa acara musik, hingga membuat konten YouTube bersama atlet baseball Yang Hyeon Jong.

Meski proses syuting disebut telah selesai, informasi mengenai stasiun televisi atau platform streaming yang akan menayangkan Ojisan and Pretty Boy masih belum diumumkan.