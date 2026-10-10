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Leni Setya Wati
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16.40 WIB

20 Tahun Menikah, Han Ga In Bongkar Momen Nyaris Batal Jadi Istri Yeon Jung Hoon

han ga in dan yeon jung hoon (x @infodrakor_id) - Image

han ga in dan yeon jung hoon (x @infodrakor_id)

JawaPos.com – Han Ga In mengungkap kisah mengejutkan dari masa sebelum pernikahannya dengan Yeon Jung Hoon.

Setelah lebih dari dua dekade menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri, aktris tersebut baru menceritakan bahwa dirinya sempat benar-benar ingin membatalkan pernikahan hanya beberapa hari sebelum acara digelar.

Dalam video YouTube With Sean yang dirilis pada 7 Oktober 2026, Han Ga In berbicara santai sambil berolahraga bersama Sean.

Menurut laporan Zapzee, ia mengaku bahkan dua hari sebelum pernikahan sempat mengatakan kepada Yeon Jung Hoon bahwa dirinya tidak sanggup melanjutkan rencana tersebut. Sang suami bahkan datang langsung ke lokasi syuting untuk membicarakan masalah itu dengannya.

Keraguan Han Ga In muncul setelah melihat Yeon Jung Hoon menghabiskan waktu bersama teman-temannya yang datang dari Amerika Serikat untuk menghadiri pernikahan mereka.

Saat itu, Han Ga In sedang sibuk syuting, sementara calon suaminya terlihat larut dalam berbagai aktivitas bersama teman-temannya.

Ia kemudian membayangkan bagaimana kehidupan mereka setelah menikah dan khawatir kebiasaan tersebut akan terus berlanjut.

Perbedaan gaya hidup mereka juga menjadi salah satu sumber kekhawatiran. Han Ga In mengaku dirinya merupakan tipe orang yang terbiasa bangun sangat pagi, sedangkan Yeon Jung Hoon justru lebih aktif pada malam hari.

Bagi sang aktris, pukul 02.00 atau 03.00 dini hari sudah terasa seperti tengah malam, sementara bagi Yeon Jung Hoon waktu tersebut belum dianggap terlalu larut.

Perbedaan ritme kehidupan itu sempat membuat Han Ga In merasa keduanya mungkin sulit menjalani rumah tangga bersama.

Editor: Hanny Suwindari
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