Jung Woo Sung Mundur dari Direksi Artist Company, Sahamnya Masih 10,99 Persen

JawaPos.com - Aktor Korea Selatan Jung Woo Sung mengundurkan diri dari jabatan direktur internal Artist Company, agensi yang didirikannya bersama sahabat lamanya, Lee Jung Jae.

Keputusan tersebut menjadi sorotan karena Jung Woo Sung meninggalkan posisi strategis di perusahaan yang telah mereka bangun bersama selama bertahun-tahun.

Menurut laporan eksklusif Sports Kyunghyang pada 9 Oktober 2026, sebagaimana dilansir dari Allkpop, Jung Woo Sung resmi mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada 2 Oktober 2026.

Ia sebelumnya diangkat sebagai direktur internal bersama Lee Jung Jae pada 29 Maret 2024, dengan masa jabatan yang seharusnya berakhir pada 28 Maret 2027.

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Dengan demikian, Jung Woo Sung mengakhiri tugasnya di jajaran direksi sekitar enam bulan sebelum masa jabatan tersebut selesai.

Meski tidak lagi menjabat sebagai direktur internal, hubungan Jung Woo Sung dengan Artist Company belum berakhir. Ia masih memiliki saham di perusahaan tersebut dan tetap menjalankan aktivitasnya sebagai aktor di bawah naungan agensi itu.

Jung Woo Sung Memiliki 10,99 Persen Saham Berdasarkan laporan tersebut, Jung Woo Sung tercatat memiliki 1.714.108 saham Artist Company atau setara dengan 10,99 persen kepemilikan.

Sementara itu, Lee Jung Jae sebagai pemegang saham terbesar memiliki 4.225.882 saham, yang mewakili 27,10 persen kepemilikan perusahaan. Jumlah saham Lee Jung Jae dilaporkan tidak mengalami perubahan.