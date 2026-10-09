Hampir 5 Tahun Vakum, Changmin TVXQ Kembali dengan Mini Album All Of My Life

JawaPos.com – Changmin TVXQ bersiap ke panggung musik sebagai solois dengan warna yang berbeda. Member TVXQ tersebut akan merilis mini album ketiganya bertajuk All Of My Life, sekaligus memperkenalkan lagu utama dengan judul yang sama.

Rilisan ini menjadi momen yang cukup dinantikan karena menandai kembalinya Changmin setelah cukup lama tidak merilis karya solo.

Menurut laporan allkpop, lagu “All Of My Life” mengusung genre pop rock yang dibangun dari permainan gitar elektrik emosional dan dentuman drum yang kuat.

Perpaduan tersebut akan menjadi wadah bagi vokal Changmin yang dikenal memiliki karakter lembut sekaligus bertenaga, sehingga mampu menghadirkan nuansa dramatis pada lagu.

Dari sisi lirik, “All Of My Life” membawa pesan yang cukup positif. Lagu ini menggambarkan seseorang yang tetap berjalan mengikuti jalannya sendiri meski kehidupan terkadang menghadirkan situasi yang tidak terduga.

Pesan tentang keteguhan hati, harapan, dan kenyamanan untuk terus melangkah tersebut membuat lagu ini terasa seperti penyemangat bagi mereka yang tengah menghadapi berbagai perubahan dalam hidup.

Menjelang perilisan, kanal media sosial resmi TVXQ juga mulai dipenuhi berbagai teaser sejak 5 Oktober. Materi promosi tersebut menampilkan rutinitas kehidupan sehari-hari dengan pendekatan yang jenaka sekaligus optimistis.

Konsep tersebut memberikan sedikit gambaran mengenai atmosfer yang ingin dibawa Changmin melalui comeback solonya kali ini.

Mini album All Of My Life akan berisi enam lagu dan dijadwalkan dirilis pada 19 Oktober 2026 melalui berbagai platform musik.