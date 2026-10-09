Lee Eun Sang Tampilkan Sisi Baru Lewat EP Solo Garden of Dreams

lee eun sang (x @les_bnm)
JawaPos.com – Lee Eun Sang, bersiap buka babak baru dalam karier musiknya sebagai solois. Setelah mengakhiri aktivitasnya bersama YOUNITE, penyanyi kelahiran 2002 tersebut akan memperkenalkan karya solo melalui EP pertamanya yang bertajuk Garden of Dreams.
Menurut laporan Allkpop, Brand New Music telah merilis teaser gambar konsep sekaligus tracklist untuk album tersebut.
Garden of Dreams akan berisi empat lagu, yakni “Reason,” “Garden of Dreams,” “I Want to Be a Child,” dan “I Love You More Than Love.” Album ini dirilis pada 21 Oktober.
Tidak hanya mengandalkan kemampuan vokalnya sendiri, Lee Eun Sang juga menggandeng sejumlah musisi dalam proses pengerjaan album.
Gitaris sekaligus penyanyi-penulis lagu zai.ro berpartisipasi dalam lagu “Reason”, sementara Dahyun dari band Can't Be Blue ikut mengerjakan “I Want to Be a Child”. Kolaborasi tersebut diharapkan memberikan warna musikal yang lebih beragam dalam EP perdana ini.
Dari materi teaser yang telah dirilis, Garden of Dreams membawa konsep yang dekat dengan alam.
Sampul album menampilkan Lee Eun Sang seolah sedang berlari menuju suatu tempat dengan latar hijau yang luas, sementara foto konsep berikutnya memperkuat nuansa taman melalui suasana natural dan visual yang segar.
Konsep tersebut sejalan dengan tema album yang menggambarkan perjalanan menuju awal yang baru.
Album ini menjadi rilisan penting bagi Lee Eun Sang setelah ia meninggalkan YOUNITE pada akhir Juni 2026 untuk mempersiapkan aktivitas solonya.
Sebelumnya, ia debut pada 2019 sebagai anggota grup proyek X1 setelah mengikuti Produce X 101, kemudian merilis musik solo dan bergabung dengan YOUNITE pada 2022. Ia juga pernah memperluas aktivitasnya ke dunia akting.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022