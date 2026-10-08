HYBE Membawa Weverse Con ke Luar Negeri untuk Pertama Kalinya dengan Debut di India

JawaPos.com - Salah satu perusahaan raksasa hiburan Korea Selatan, akan menghadirkan acara musik unggulannya, Weverse Con Festival. Menurut laporan Korean Times, Weverse Con Festival akan diselenggarakan ke New Delhi, pada tanggal 27 dan 28 Maret 2027 sebagai edisi luar negeri pertamanya. Pada hari Kamis (8/10), HYBE mengumumkan bahwa Weverse Con Festival India akan diselenggarakan bersama HYBE India. HYBE akan mempertemukan artis-artis K-pop terkemuka dengan para musisi dari kancah musik India, dalam sebuah acara yang berlangsung selama dua hari. Festival ini akan menjadi kali pertama Weverse Con Festival, diselenggarakan di luar Korea Selatan sejak peluncurannya pada tahun 2023. Weverse Con Festival telah mempertemukan para artis lintas generasi dan genre, serta memperluas daftar penampil dari 20 artis pada tahun pertama menjadi 30 artis tahun ini. HYBE menyatakan, bahwa edisi India akan menampilkan artis-artis K-pop papan atas bersama musisi-musisi terkemuka India, dengan daftar penampil yang dijadwalkan akan diumumkan pada bulan Oktober 2026. Festival ini juga akan menghadirkan berbagai acara dan program yang melibatkan partisipasi penggemar, serta memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk merasakan budaya K-pop di luar sekadar pertunjukan langsung.

HYBE mengatakan Weverse Con Festival India dirancang untuk menghubungkan K-pop dan musik India, sekaligus menyatukan komunitas penggemar dari kedua budaya.

Acara ini menandai ekspansi luar negeri pertama bagi Weverse Con Festival, yang telah dikembangkan oleh HYBE menjadi salah satu merek festival musik global utamanya.

Dikutip dari Korea Times, HYBE India didirikan tahun lalu, telah mengadakan audisi dan acara penggemar di 23 kota di India maupun luar negeri, sembari membangun hubungan dengan para penggemar setempat.

Seorang pejabat HYBE mengatakan bahwa Weverse Con Festival India akan menerapkan strategi 'multi-home, multi-genre' perusahaan dengan menciptakan peluang bagi budaya lokal dan budaya K-pop untuk berpadu.

"Dengan memanfaatkan keahlian global yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun, kami akan menghadirkan beragam pengalaman bagi penggemar serta pertunjukan berkualitas tinggi, sekaligus memperluas dan memperkaya ekosistem hiburan global HYBE melalui festival ini," ujar salah satu pejabat HYBE.

HYBE menyatakan bahwa informasi tambahan, termasuk perincian tiket, akan diumumkan melalui saluran resmi, termasuk akun Instagram HYBE India dan Weverse Zone.

Weverse Con Festival tahunan di Korea Selatan akan terus berlangsung secara terpisah dari Weverse Con Festival India.