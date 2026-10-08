Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Meuthia Nabila
Kamis, 8 Oktober 2026 | 20.46 WIB

HYBE Membawa Weverse Con ke Luar Negeri untuk Pertama Kalinya dengan Debut di India

Poster Weverse Con Festival India di New Delhi (HYBE) - Image

Poster Weverse Con Festival India di New Delhi (HYBE)

JawaPos.com - Salah satu perusahaan raksasa hiburan Korea Selatan, akan menghadirkan acara musik unggulannya, Weverse Con Festival.
 
Menurut laporan Korean Times, Weverse Con Festival akan diselenggarakan ke New Delhi, pada tanggal 27 dan 28 Maret 2027 sebagai edisi luar negeri pertamanya.
 
Pada hari Kamis (8/10), HYBE mengumumkan bahwa Weverse Con Festival India akan diselenggarakan bersama HYBE India.
 
HYBE akan mempertemukan artis-artis K-pop terkemuka dengan para musisi dari kancah musik India, dalam sebuah acara yang berlangsung selama dua hari.
 
Festival ini akan menjadi kali pertama Weverse Con Festival, diselenggarakan di luar Korea Selatan sejak peluncurannya pada tahun 2023.
 
Weverse Con Festival telah mempertemukan para artis lintas generasi dan genre, serta memperluas daftar penampil dari 20 artis pada tahun pertama menjadi 30 artis tahun ini.
 
HYBE menyatakan, bahwa edisi India akan menampilkan artis-artis K-pop papan atas bersama musisi-musisi terkemuka India, dengan daftar penampil yang dijadwalkan akan diumumkan pada bulan Oktober 2026.
 
Festival ini juga akan menghadirkan berbagai acara dan program yang melibatkan partisipasi penggemar, serta memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk merasakan budaya K-pop di luar sekadar pertunjukan langsung.
 
HYBE mengatakan Weverse Con Festival India dirancang untuk menghubungkan K-pop dan musik India, sekaligus menyatukan komunitas penggemar dari kedua budaya.
 
Acara ini menandai ekspansi luar negeri pertama bagi Weverse Con Festival, yang telah dikembangkan oleh HYBE menjadi salah satu merek festival musik global utamanya.
 
Dikutip dari Korea Times, HYBE India didirikan tahun lalu, telah mengadakan audisi dan acara penggemar di 23 kota di India maupun luar negeri, sembari membangun hubungan dengan para penggemar setempat.
 
Seorang pejabat HYBE mengatakan bahwa Weverse Con Festival India akan menerapkan strategi 'multi-home, multi-genre' perusahaan dengan menciptakan peluang bagi budaya lokal dan budaya K-pop untuk berpadu.
 
"Dengan memanfaatkan keahlian global yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun, kami akan menghadirkan beragam pengalaman bagi penggemar serta pertunjukan berkualitas tinggi, sekaligus memperluas dan memperkaya ekosistem hiburan global HYBE melalui festival ini," ujar salah satu pejabat HYBE.
 
HYBE menyatakan bahwa informasi tambahan, termasuk perincian tiket, akan diumumkan melalui saluran resmi, termasuk akun Instagram HYBE India dan Weverse Zone.
 
Weverse Con Festival tahunan di Korea Selatan akan terus berlangsung secara terpisah dari Weverse Con Festival India.
 
Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Di KTT BRICS, Prabowo Tegaskan Indonesia Berdikari, Ogah Didikte - Image
Nasional

Di KTT BRICS, Prabowo Tegaskan Indonesia Berdikari, Ogah Didikte

Minggu, 13 September 2026 | 23.27 WIB

Janice Tjen Cedera! Petenis Indonesia Absen di WTA 250 Open de Rouen, Kesakitan di Pergelangan Kaki - Image
Sports

Janice Tjen Cedera! Petenis Indonesia Absen di WTA 250 Open de Rouen, Kesakitan di Pergelangan Kaki

Minggu, 19 April 2026 | 18.26 WIB

Jepang Mandek di Peringkat 12 Inovasi Dunia, Tertinggal dari Korea Selatan dan Tiongkok - Image
Internasional

Jepang Mandek di Peringkat 12 Inovasi Dunia, Tertinggal dari Korea Selatan dan Tiongkok

Selasa, 6 Oktober 2026 | 02.45 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore