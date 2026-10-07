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Abdul Rahman
Rabu, 7 Oktober 2026 | 15.29 WIB

Anggun Raih Penghargaan Aktris Terbaik hingga Dianugerahi Officer of the Order of Arts and Letters

Penyanyi sekaligus aktris Anggun. (Christian Sasmi-Ktretschmar for JawaPos.com) - Image

Penyanyi sekaligus aktris Anggun. (Christian Sasmi-Ktretschmar for JawaPos.com)

JawaPos.com - Anggun kembali mencatat prestasi membanggakan di panggung internasional. Setelah mencuri perhatian lewat perannya sebagai Amisha dalam serial global Reacher Season 4 di Prime Video, penyanyi asal Indonesia itu kini meraih penghargaan sebagai Pemenang Nasional Indonesia untuk kategori Aktris Terbaik dalam Peran Utama di Asian Academy Creative Awards (AAA) 2026.

Penghargaan tersebut diberikan berkat penampilan Anggun dalam film Levitating (Para Perasuk) arahan sutradara Wregas Bhanuteja.

Film tersebut sebelumnya mendapat perhatian di tingkat internasional setelah diputar di Festival Film Sundance. Kehadiran karya Wregas di festival film bergengsi itu turut memperluas eksposur perfilman Indonesia di mata penonton global.

Bagi Anggun, penghargaan ini memiliki arti tersendiri karena menjadi bentuk pengakuan atas kiprahnya yang semakin luas di dunia akting setelah selama puluhan tahun dikenal sebagai penyanyi dengan karier internasional.

“Saya sangat bahagia sekali menerima pengakuan ini,” kata Anggun.

Ia juga menyampaikan penghargaan khusus kepada Wregas Bhanuteja yang telah mempercayainya untuk menjadi bagian dari film Levitating (Para Perasuk).

Menurut Anggun, kesempatan bekerja bersama Wregas merupakan sebuah kehormatan. Kepercayaan yang diberikan sang sutradara bahkan dianggapnya sebagai hadiah yang lebih berharga dibandingkan penghargaan yang baru diterimanya.

“Wregas adalah seorang sutradara visioner. Kehormatan yang ia berikan kepada saya dengan mengajak saya menjadi bagian dari filmnya yang luar biasa, serta kepercayaan yang ia berikan kepada saya, sudah merupakan hadiah terindah yang bisa saya terima. Bahkan lebih berharga daripada sebuah penghargaan. Saya sangat terharu,” ujarnya.

Anggun Jadi Antagonis di Reacher Season 4

Prestasi tersebut datang tidak lama setelah Anggun memperluas kiprahnya ke industri televisi internasional melalui Reacher Season 4.

Editor: Abdul Rahman
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