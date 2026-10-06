Bikin Penasaran, Mengapa Jang Hyuk Mengucap Sumpah Tegas dalam Drama The Great King Munmu?

Jawapos.com – Jang Hyuk sebagai sosok tangguh Yeon Gaesomun akan tergambar dalam drama Korea The Great King Munmu yang tayang perdana pada 14 November pukul 21.20 KST.

Dikutip dari Soompi, Selasa (6/10), tentunya semakin ditunggu, ditambah drama ini disutradarai Kim Yeong Jo, dengan karya sebelumnya, Hwarang: The Poet Warrior Youth.

Penonton akan melihat bagaimana kerajaan kecil Silla berhasil mengalahkan negara-negara yang lebih kuat, Goguryeo, Baekje, dan Dinasti Tang dari Tiongkok, untuk menyatukan Tiga Kerajaan.

Teaser ini menampilkan sekilas sosok Yeon Gaesomun (Jang Hyuk), seorang jenderal perkasa yang mengendalikan militer Goguryeo dan memiliki ambisi besar.

Dalam video yang dirilis, terlihat adegan Yeon Gaesomun menatap pedang yang berlumuran darah, diiringi sebuah suara, menggambarkannya sebagai pengkhianat pembunuh raja.

Ia juga merebut kekuasaan Goguryeo, menyoroti pandangan ekstrem seputar dirinya serta kekuasaan mutlak yang dimilikinya.

Yeon Gaesomun memancarkan wibawa seorang penguasa yang sedang bersiap menghadapi perang.

Munculnya Kaisar Taizong dari Tang, Li Shimin (Yang Hyun Min), yang menjadi lawan Goguryeo juga menarik, mengisyaratkan perdebatan sengit antara kedua pria tersebut.

Yeon Gaesomun menyatakan, “Aku akan merobek langit Tang dan memadamkan mataharinya,” senyum penuh keyakinan mencerminkan rasa percaya dirinya.