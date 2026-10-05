Olivier Martinez Tuntut Hak Asuh Tunggal Usai Tuduh Halle Berry Lakukan Kekerasan Terhadap Putranya!

JawaPos.com – Mantan suami Halle Berry, Olivier Martinez, mengajukan permohonan hak asuh tunggal atas putra mereka yang berusia 12 tahun, Maceo.

Dilansir dari laman People pada Minggu (4/10), Dalam dokumen pengadilan, Martinez menuduh Berry melakukan kekerasan fisik terhadap Maceo pada 26 September 2026, termasuk mencengkeram leher dan mencekiknya saat terjadi pertengkaran.

Martinez juga meminta perintah perlindungan sementara dengan alasan dugaan kekerasan tersebut telah menyebabkan tekanan emosional dan mental terhadap putra mereka.

Martinez menyatakan insiden tersebut bukan pertama kalinya terjadi dan mengeklaim terdapat dugaan kekerasan fisik serta pelecehan verbal dan emosional sebelumnya.

Pengacaranya mengatakan perhatian utama Martinez adalah keselamatan dan kesejahteraan Maceo, sementara Berry melalui pengacaranya membantah tuduhan tersebut dan menyebut pengajuan itu sama sekali tidak berdasar serta sengaja menyesatkan.

Perselisihan tersebut terjadi setelah Berry dan Martinez sebelumnya menyepakati hak asuh hukum bersama serta menjalani terapi pengasuhan bersama untuk menyelesaikan konflik dalam membesarkan Maceo.

Berry dan Martinez menyelesaikan perceraian mereka pada 2023 setelah hampir delapan tahun proses hukum sejak mengajukan gugatan cerai pada 2015.

Berdasarkan kesepakatan sebelumnya, Berry diwajibkan membayar Martinez tunjangan anak sebesar USD 8.000 atau sekitar Rp136 juta per bulan, ditambah 4,3 persen dari penghasilan yang diterimanya di atas USD 2 juta atau sekitar Rp34 miliar.