Sejumlah Perbedaan Film 5 cm dengan Film 5 cm: Revolusi Hati

JawaPos.com - Setelah lebih dari satu dekade sejak film 5 cm menghiasi layar lebar, Soraya Intercine Films kembali membuka semesta cerita tersebut lewat 5 cm: Revolusi Hati. Namun, film terbaru ini bukanlah kelanjutan perjalanan Genta, Riani, Arial, Ian, dan Zafran setelah kisah pendakian mereka.

Film yang disutradarai Emil Heradi tersebut justru menjadi prekuel yang membawa penonton kembali ke masa remaja Zafran, tepatnya ketika ia berada di tahun terakhir di sekolah menengah pertama (SMP).

Produser Sunil Soraya menjelaskan, cerita film ini mengambil fase kehidupan Zafran sebelum bertemu dengan kelompok sahabat yang dikenal dalam film 5 cm yang dirilis pada 2012 silam.

"Film ini adalah prekuel dari 5 cm yang pertama. Ceritanya fokus pada karakter Zafran saat tahun terakhir di SMP. Kita akan melihat bagaimana persahabatannya sebelum ia bertemu dengan Genta, Riani, Arial, Ian dan Dinda," ujar Sunil dalam jumpa pers di bilangan Jakarta Pusat, Selasa (22/9).

Dengan latar tersebut, karakter Zafran tidak lagi dimainkan oleh Herjunot Ali seperti dalam film sebelumnya. Peran Zafran muda dipercayakan kepada aktor Roman King.

Roman mengaku memahami bahwa Zafran merupakan karakter yang sudah memiliki tempat tersendiri bagi penonton. Karena itu, ia tidak ingin sekadar meniru interpretasi Herjunot Ali, melainkan membangun sosok Zafran dari fase kehidupan yang berbeda.

"Aku ngerti di film 5 cm pertama karakter Zafran itu lumayan ikonik. Masuk ke film ini, aku sudah tahu kayak, 'oke, aku harus bayar respek ke karakter yang sebelumnya di film yang pertama'," kata Roman King.

Menurut Roman, proses reading justru menjadi ruang baginya untuk menemukan karakter Zafran versi remaja. Ia mendapat arahan agar memahami bagaimana pengalaman Zafran saat SMP nantinya dapat membentuk sosok yang dikenal penonton dalam film pertama.