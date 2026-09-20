Yumi’s Cells Rayakan Anniversary ke-5, Dari Goo Woong hingga Soon Rok

JawaPos.com – Drama “Yumi’s Cells” memasuki usia lima tahun sejak pertama kali menyapa penonton pada 17 September 2021.

Perayaan anniversary ini menjadi momen untuk kembali mengenang perjalanan Yumi, perempuan biasa yang menjalani berbagai kisah kehidupan, percintaan, hingga perjuangan mengejar impiannya.

Diadaptasi dari webtoon, Yumi’s Cells menghadirkan konsep unik dengan memperlihatkan kehidupan Yumi melalui sudut pandang sel-sel di dalam kepalanya.

Kim Go Eun memerankan Yumi, seorang pekerja kantoran yang kerap kesulitan mengungkapkan perasaan. Berbagai sel dalam dirinya kemudian menjadi representasi dari pikiran, emosi, dan keinginan yang memengaruhi setiap keputusan Yumi.

Musim pertama memperkenalkan Goo Woong yang diperankan Ahn Bo Hyun sebagai pengembang gim yang jujur dan apa adanya.

Hubungan keduanya menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan emosional Yumi. Sementara itu, musim kedua memperlihatkan kisah cinta Yumi bersama rekan kerjanya, Yoo Babi, yang diperankan GOT7’s Park Jinyoung.

Menurut laporan Soompi, perjalanan Yumi akhirnya membawanya semakin dekat dengan impian untuk menjadi seorang penulis.

Kisah tersebut kemudian berlanjut dalam musim ketiga dan terakhir yang tayang perdana pada 13 April 2026, dengan Kim Jae Won bergabung sebagai Soon Rok, seorang PD editorial di Julie Publishing yang menjadi sosok baru dalam kehidupan Yumi.

Yumi’s Cells tidak hanya mengandalkan kisah romantis, tetapi juga menggambarkan berbagai fase kehidupan yang dekat dengan pengalaman sehari-hari.