Hwa Sa Ungkap Perasaannya Usai Tampil di Rock in Rio 2026 di Hadapan 80.000 Penonton

JawaPos.com - Hwa Sa mengungkapkan perasaannya setelah tampil di hadapan puluhan ribu penonton dalam gelaran Rock in Rio 2026 di Brasil. Penampilan tersebut menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan karier solo penyanyi asal Korea Selatan itu di panggung internasional.

Hwa Sa tampil di panggung utama Palco Mundo, Rio de Janeiro, pada 11 September 2026 waktu setempat, dilansir dari Allkpop. Ia menjadi salah satu bagian dari rangkaian penampilan K-pop dalam Rock in Rio 2026, yang untuk pertama kalinya menghadirkan malam dengan dominasi artis Korea Selatan di panggung utama.

Menurut laporan yang dikutip Dispatch, Hwa Sa membawakan 13 lagu dalam pertunjukan yang berlangsung sekitar satu jam. Penampilannya juga mendapat perhatian media Brasil, termasuk gshow, yang menyebut Hwa Sa sebagai artis kedua yang tampil di Palco Mundo pada hari tersebut.

Di atas panggung, Hwa Sa tampil bersama para penari dengan koreografi yang intens. Ia juga menunjukkan kedekatannya dengan penonton Brasil dengan membawa bendera Brasil ke arah penonton menjelang akhir pertunjukan.

Penampilan tersebut memiliki arti tersendiri bagi Hwa Sa. Sebelum tampil, ia telah menyadari besarnya nama Rock in Rio sebagai salah satu festival musik internasional yang memiliki sejarah panjang.

"Saya telah menunggu begitu lama untuk momen di mana saya bisa berdiri di panggung ini," kata Hwa Sa, seperti dikutip Dispatch.

Hwa Sa juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang memberikan dukungan selama penampilannya. Ia pun berharap kesempatan untuk bertemu dengan penggemar dari berbagai negara dapat terus berlanjut melalui penampilan-penampilan berikutnya.

Bagi Hwa Sa, panggung Rock in Rio sekaligus menjadi debut solonya di Brasil. Gshow mencatat, penyanyi kelahiran 1995 tersebut sebagai solois K-pop pertama yang tampil di festival itu. Penampilannya juga menjadi bagian dari momen penting karena Rock in Rio 2026 menghadirkan Stray Kids, Hwa Sa, dan NEXZ dalam rangkaian hari yang didominasi K-pop.