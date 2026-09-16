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Abdul Rahman
Kamis, 17 September 2026 | 02.44 WIB

Rumahsakit Bakal Bawakan Lagu-Lagu Jarang Dimainkan di Anomali Tour 2026 

Jumpa pers Rumahsakit terkait Anomali Tour 2026. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Jumpa pers Rumahsakit terkait Anomali Tour 2026. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Grup musik Rumahsakit menyiapkan konsep berbeda dalam perhelatan Anomali Tour 2026. Setelah lebih dari tiga dekade berkarya, mereka akan membawakan lagu-lagu yang jarang dimainkan, bahkan beberapa di antaranya belum pernah dibawakan secara langsung.

Anomali Tour 2026 dijadwalkan akan berlangsung di Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta sepanjang bulan Desember 2026. Rangkaian tur dimulai pada 5 Desember di Yogyakarta, dilanjutkan 12 Desember di Bandung, dan akan berakhir pada 19 Desember di Senayan Park, Jakarta.

Berbeda dari konser rumahsakit pada umumnya, tur ini menggunakan format B-Side Concert. Konsep tersebut memungkinkan rumahsakit mengeksplorasi lagu-lagu dari katalog mereka yang selama ini jarang dimainkan dalam pertunjukan reguler.

Bagi para penggemar yang memiliki lagu favorit di luar karya-karya rumahsakit yang paling populer, konsep tersebut menjadi bagian penting dari Anomali Tour 2026.

"Setiap masa ada lagunya, setiap lagu ada masanya," ungkap Arief Bakrie selaku vokalis di bilangan Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Rumahsakit ingin mengajak pendengar melihat kembali perjalanan musik mereka melalui lagu-lagu yang mungkin tidak terlalu sering terdengar, tetapi memiliki cerita dan kenangan tersendiri bagi para pendengarnya.

Digelar di 3 Kota

Perjalanan Anomali Tour 2026 dimulai di Yogyakarta pada 5 Desember 2026. Seminggu kemudian, Rumahsakit akan menyambangi Bandung pada 12 Desember.

Jakarta menjadi kota terakhir dalam rangkaian tur kali ini. Penampilan tersebut dijadwalkan berlangsung di Senayan Park pada 19 Desember 2026.

Perbedaan Anomali Tour 2026 tidak hanya terletak pada pemilihan lagu. Rumahsakit juga menyiapkan sejumlah format pertunjukan yang dirancang khusus untuk tur ini, termasuk mini orchestra concert dan kolaborasi dengan musisi berbeda di setiap kota.

Editor: Abdul Rahman
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